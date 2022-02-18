Власти ДНР объявили о массовом выезде населения в Россию из-за угрозы нападения

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Власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", – подчеркнул Пушилин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию, сложившуюся в Донбассе. По его словам, приходящие новости вызывают чувство тревоги.

