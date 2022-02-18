В Кремле оценили обстановку в Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию, сложившуюся в Донбассе.

"Что происходит в Донбассе? Это тревожные новости, которые вызывают чувство тревоги, потенциально они очень опасны", – приводит его слова "Газета.ру".

Также представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Джо Байден и его администрация пользуются услугами 17 разведывательных структур стран.

"Разведслужб США много различных. У [Владимира] Путина все хорошо, у нас их (разведслужб. – Прим. ред.) не так много, но действуют они не менее эффективно", – пояснил Песков.

Накануне в Кремле заявили о нагнетании обстановки в Донбассе. Дмитрий Песков отметил, что российское руководство внимательно следит за ситуацией.

17 февраля ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.