Всероссийские проверочные работы стартуют в школах с 20 апреля

С 20 апреля по 20 мая 2026 года во всех регионах России пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 4-х – 8-х и 10-х классов, сообщает Рособрнадзор.

При этом конкретные даты по каждому предмету учебные заведения определят самостоятельно в рамках утвержденного временного окна.

Обязательными для всех школьников без исключения остаются русский язык и математика. Четвероклассникам сверх этого предстоит написать лишь одну дополнительную работу, выбрав между окружающим миром, литературным чтением и иностранным языком.

Ученики с 5-го по 8-й класс, а также десятиклассники выполнят задания по двум предметам на выбор – из естественно-научного или гуманитарного блока.

Ранее стало известно, что обществознание исключили из списков предметов всероссийских проверочных работ в 6-х и 7-х классах в 2026 году. Кроме того, перечень предметов для ВПР в 10-м классе дополнила биология.