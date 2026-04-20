Всероссийские проверочные работы стартуют в школах с 20 апреля

Фото: depositphotos/oksun70

С 20 апреля по 20 мая 2026 года во всех регионах России пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 4-х – 8-х и 10-х классов, сообщает Рособрнадзор.

При этом конкретные даты по каждому предмету учебные заведения определят самостоятельно в рамках утвержденного временного окна.

Обязательными для всех школьников без исключения остаются русский язык и математика. Четвероклассникам сверх этого предстоит написать лишь одну дополнительную работу, выбрав между окружающим миром, литературным чтением и иностранным языком.

Ученики с 5-го по 8-й класс, а также десятиклассники выполнят задания по двум предметам на выбор – из естественно-научного или гуманитарного блока.

Ранее стало известно, что обществознание исключили из списков предметов всероссийских проверочных работ в 6-х и 7-х классах в 2026 году. Кроме того, перечень предметов для ВПР в 10-м классе дополнила биология.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

