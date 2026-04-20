20 апреля, 18:13

Общество

Рособрнадзор удалил четырех участников досрочного ЕГЭ за нарушения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Четыре человека были удалены с экзаменов во время досрочного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Первого нарушителя удалось выявить при помощи искусственного интеллекта (ИИ). ИИ увидел шпаргалку у одного из участников экзаменационного пункта в Санкт-Петербурге. В результате его удалили с экзамена.

"Досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2 236 человек", – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Для проведения экзаменов в 69 регионах страны задействовали 113 пунктов проведения ЕГЭ. Кроме того, свыше 2 тысяч человек обеспечили организацию досрочного периода экзаменов.

Ранее стало известно, что в досрочном этапе ЕГЭ приняли участие свыше 600 школьников и студентов колледжей Москвы. К досрочной сдаче допускаются школьники без академической задолженности, полностью выполнившие учебный план, а также получившие зачет за итоговое сочинение и допуск педагогического совета школы. Результаты экзаменов появятся в личных кабинетах учеников на сайте mos.ru до 30 апреля.

образованиеобщество

