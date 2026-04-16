Новости

Новости

16 апреля, 09:31

Общество

Школьники назвали профильную математику самым сложным экзаменом на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профильная математика и русский язык остаются наиболее трудными для школьников при сдаче экзаменов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитическое исследование.

Самым сложным предметом на ЕГЭ оказалась профильная математика – ее отметили 22% опрошенных. Почти столько же респондентов назвали трудным русский язык (21%). Далее следуют обществознание (12%) и биология (9%). При этом базовая математика, география и английский язык воспринимаются как наименее сложные дисциплины.

У девятиклассников картина немного отличается. На ОГЭ наибольшие трудности вызывает русский язык (31%), затем математика (25%) и химия (11%).

При этом подготовка к экзаменам занимает у школьников значительную часть времени. Почти половина занимаются ежедневно, а большинство тратят на учебу от одного до четырех часов в день. В 11-м классе чаще всего подготовка занимает уже три-четыре часа ежедневно.

Главным фактором успеха ученики назвали дисциплину, на что указали 86% опрошенных. Также важны четкая цель и мотивация. При этом похвала и поддержка учителей оказались наименее значимыми факторами.

Основными препятствиями школьники считают прокрастинацию и усталость. Треть респондентов отмечают, что им мешают соцсети и уведомления, а также нехватка мотивации и страх перед сложными темами.

В вопросах организации учебы школьники чаще всего ориентируются на школьное расписание или используют списки задач и заметки в телефоне. Однако каждый шестой признался, что вообще не применяет никаких инструментов планирования.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

образованиеобщество

