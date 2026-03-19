Более 2,5 тыс человек зарегистрировались на досрочную сдачу ЕГЭ

Более 2,5 тысячи человек зарегистрировались на досрочную сдачу ЕГЭ, которая пройдет в период с 20 марта по 20 апреля. Об этом пресс-служба Рособрнадзора сообщила в мессенджере MAX.

В ведомстве рассказали, что экзамены пройдут в 70 российских регионах. Досрочно сдать ЕГЭ смогут выпускники текущего года, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных учреждениях.

Досрочный период ЕГЭ начнется 20 марта с испытаний по географии и литературе. 24-го числа пройдет экзамен по русскому языку, 27-го числа – по математике базового и профильного уровней, 31-го числа – по биологии, физике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля – по устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 7-го числа – по информатике и обществознанию, 10-го числа – по истории и химии.

Самые популярные дисциплины для сдачи – русский язык, математика, обществознание и биология. При этом с 13 по 20 апреля в расписании указаны резервные дни для сдачи всех предметов.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.