19 марта, 15:21

Более 2,5 тыс человек зарегистрировались на досрочную сдачу ЕГЭ

Более 2,5 тысячи человек зарегистрировались на досрочную сдачу ЕГЭ, которая пройдет в период с 20 марта по 20 апреля. Об этом пресс-служба Рособрнадзора сообщила в мессенджере MAX.

В ведомстве рассказали, что экзамены пройдут в 70 российских регионах. Досрочно сдать ЕГЭ смогут выпускники текущего года, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных учреждениях.

Досрочный период ЕГЭ начнется 20 марта с испытаний по географии и литературе. 24-го числа пройдет экзамен по русскому языку, 27-го числа – по математике базового и профильного уровней, 31-го числа – по биологии, физике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля – по устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 7-го числа – по информатике и обществознанию, 10-го числа – по истории и химии.

Самые популярные дисциплины для сдачи – русский язык, математика, обществознание и биология. При этом с 13 по 20 апреля в расписании указаны резервные дни для сдачи всех предметов.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

Школьникам сообщили, что в ЕГЭ по русскому языку нельзя использовать слово "кринж"

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

