На "Госуслугах" появится возможность пройти пробный ЕГЭ и подать апелляцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Возможность пройти пробный ЕГЭ, посмотреть свои результаты и в случае необходимости подать апелляцию появится на "Госуслугах". Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

"Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на "Госуслугах", – заявил Кравцов.

Кравцов также отметил, что выпускники новых и приграничных регионов России в 2026 году смогут вновь сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. По их результатам можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор согласовали график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней. 11 июня у выпускников пройдет экзамен по обществознанию и физике, а 15 июня – по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам. 18 и 19 июня планируется провести ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) и информатике.