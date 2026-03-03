Эксперт Шарамок связал падение цифровой грамотности россиян с уменьшением числа молодежи

Уровень цифровой грамотности россиян снизился впервые за семь лет, сообщили аналитики. С чем это связано и как восполнить пробелы, разбиралась Москва 24.

Активное развитие среды

Индекс цифровой грамотности россиян снизился на три процентных пункта (п. п.) по сравнению с 2024 годом, остановившись на отметке 68 п. п. в 2025-м. Подобная динамика зафиксирована впервые за семь лет и говорит о том, что население не успевает за обновлениями в технологической среде, сообщил аналитический центр НАФИ.

Индекс цифровой грамотности основывается на сводном показателе, который учитывает навыки, знания и установки, которые определяют с помощью тестирования. Максимальный показатель (абсолютная грамотность) – 100 п. п.



Согласно исследованию, самые высокие показатели продемонстрировали жители Москвы и Санкт-Петербурга – 70 п. п., а также владельцы собственного бизнеса и индивидуальные предприниматели, чей индекс достиг 72. Чуть ниже уровень оказался у подростков от 14 до 17 лет (62 п. п.), жителей городов с населением от полумиллиона до миллиона человек (65 п. п.), а также незанятых граждан (также 65 п. п.).

Кроме того, впервые за годы отслеживания динамики женщины догнали мужчин по уровню цифровой грамотности – обе группы показали результат в 68 пунктов. Для сравнения: в 2024 году показатель у мужчин составил 73, а у женщин – 70.

При этом анализ структуры цифровых компетенций показал, что большинство россиян сегодня обладают базовыми навыками. Рост представителей этой группы произошел потому, что в нее "перетекли" те, кто ранее считались продвинутыми.

Таким образом, доля людей с начальным уровнем (минимальным владением цифровой средой) составила 4%, прибавив два пункта по сравнению с 2024 годом. Группа с базовым уровнем (уверенным использованием сервисов в повседневных целях) выросла до 75%, а количество обладателей продвинутых компетенций (способность создавать собственные проекты и решать сложные задачи с помощью технологий) сократилось на 11 пунктов и составило 21%, отметили аналитики.

"Цифровые компетенции сегодня являются важными не только для успешного решения задач на работе, но и в обычной жизни. Однако формируется разрыв между уровнем развития цифровых технологий и текущими навыками работы с ними. Если эта тенденция сохранится, то уже к 2027 году россияне окажутся в ситуации, когда технологии будут развиваться заметно быстрее, чем способность людей ими безопасно и эффективно пользоваться, что подрывает основы цифрового суверенитета и личной безопасности", – подчеркнула менеджер по развитию инновационных продуктов Аналитического центра НАФИ Екатерина Галашева.

Осваивать новые инструменты

Рассуждая об уровне цифровой грамотности, директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок предположил, что ее снижение связано с демографической динамикой. Число молодежи уменьшилось по отношению к количеству людей в возрасте.

"Также на рынке труда, особенно в сфере информационных технологий, сейчас наблюдается явление, которое называют оверскилл – избыточная квалификация. Многие сотрудники намеренно занижают в резюме свои навыки, чтобы получить позицию с меньшей зарплатой, но и с меньшим уровнем ответственности и стресса. Некоторые готовы трудиться на более простой работе, лишь бы она была спокойнее", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.

При этом уровень цифровой грамотности нужно в любом случае повышать, добавил Шарамок.





Александр Шарамок директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Но тут все очень индивидуально: кто-то предпочитает самообразование, кому-то нужны структурированные курсы – каждый выбирает тот формат, в котором ему комфортнее осваивать материал. Однако самое главное – выбрать стратегию. В современном мире все знать невозможно. Информационные технологии как прикладная наука развились еще сильнее, чем, например, математика. Поэтому важно определить свое направление и искать источники, которые помогут двигаться вперед.

Эксперт добавил, что цифровая грамотность необходима хотя бы для того, чтобы не оказаться за бортом современной жизни.

"Возьмем простой пример – "Госуслуги". Сегодня большинство освоили этот портал, потому что без него в современном обществе уже сложно существовать. Рано или поздно возникает ситуация, которая заставляет туда обратиться. Такое нельзя назвать глубокими знаниями, но это необходимый цифровой навык", – отметил Шарамок.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что одним из ключевых факторов, влияющих на цифровую грамотность, является активное развитие технологий, особенно искусственного интеллекта.

"Все развивается настолько быстро, что новые инструменты появляются постоянно. Если не следить за ними, не использовать регулярно и не осваивать новое, быстро теряется эффективность работы с информацией и решения задач", – отметил специалист.

Если у человека есть общее осознание того, как устроены технологии, и главное – понимание, как осваивать новые инструменты, в целом можно говорить о высоком уровне грамотности, объяснил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Такой пользователь при необходимости быстро восполнит пробелы. Но здесь важно различать теорию и практику. Можно изучать первую, искать промпты (текстовые команды, вопросы или инструкции, которые человек отправляет нейросети), читать статьи. Но, когда речь заходит о реальном использовании, в дело вступает множество дополнительных факторов.

Эксперт добавил, что для высокого уровня владения инструментами критически важно применять их на практике. Пользователь, который сталкивается с ними ежедневно в работе или в рамках курсов повышения квалификации, решит реальную задачу гораздо эффективнее того, кто просто думает, что при необходимости разберется.

"Что касается обучения цифровой грамотности, книги – хороший инструмент. Их пишут те, кто глубоко понимает предмет. Но есть проблема: выпуск книги – процесс долгий. Пока она дойдет до читателя, порой проходит полгода, год и более. А за это время описанные подходы и технологии могут устареть или измениться", – отметил Ульянов.

Он добавил, что с курсами тоже есть определенные нюансы, однако у них есть важные преимущества: сочетание теории и практики, контрольные точки и обратная связь от преподавателя, что делает эффективность обучения, как правило, выше.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Кроме того, можно найти в Сети профессиональное сообщество людей, которые разбираются в конкретном вопросе. Там всегда будут обсуждаться в том числе новые технологии, их использование, какие есть ограничения и возможности. Однако чтение даже самых профессиональных сообществ не поможет освоить инструментарий, если не пробовать самому.

При этом цифровая грамотность позволяет частично обезопасить себя от мошенников. Правда, большинство угроз сегодня все же связаны не столько с технологиями, сколько с человеческим фактором, отметил эксперт.

"Мошенники активно используют методы социальной инженерии. Да, есть технологическая составляющая: человека обманывают, он совершает какие-то действия на своем устройстве. Но основа – это общение между людьми", – пояснил эксперт.

Поэтому в этом вопросе важно вырабатывать в себе иммунитет к обману, понимать суть угроз и методы социальной инженерии. Тогда можно противостоять не только существующим схемам злоумышленников, но и тем, что появятся в будущем, заключил Ульянов.