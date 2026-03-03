Форма поиска по сайту

Новости

03 марта, 18:45

Транспорт

"Аэрофлот" выполнит два рейса для вывоза пассажиров из ОАЭ 4 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" 4 марта выполнит два рейса для вывоза пассажиров из ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Один из рейсов по направлению Дубай – Москва планируется совершить в 06:55 по столичному времени. Перелет будет осуществляться на широкофюзеляжном самолете.

Рейс Дубай – Краснодар запланирован на 09:00 по местному времени на узкофюзеляжном самолете с промежуточной посадкой на дозаправку в Анталье.

"Авиакомпания информирует пассажиров о времени вылета по контактам, указанным в бронировании", – говорится в сообщении.

Тем временем авиакомпания "Победа" сообщила об отмене 4 рейсов, планируемых на 4 марта, среди них:

  • DP753 Москва (Внуково) – Абу-Даби;
  • DP793 Москва (Внуково) – Дубай;
  • DP991 Москва (Внуково) – Дубай;
  • DP761 Махачкала – Дубай.

В связи с этим пассажирам предложили сделать вынужденный возврат денежных средств либо переоформить билет на другую дату.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

Территориальные органы Роспотребнадзора начали проводить консультации для туристов по вопросам, связанным с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке. Ведомство помогает составлять претензии и иски в случае нарушения прав потребителей.

Утром 3 марта в московский аэропорт Внуково из Дубая первым за три дня рейсом были доставлены 118 пассажиров. "Аэрофлот"приступил к вывозу пассажиров с 3 марта.

Туроператоры потратили 2,5 млрд рублей на помощь россиянам из-за ближневосточного кризиса

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспорттуризмполитиказа рубежом

