118 пассажиров прибыли в Москву из Дубая первым за трое суток рейсом

Фото: depositphotos/Feverpitch

В московский аэропорт Внуково из Дубая первым за три дня рейсом доставлены 118 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flyduba", – говорится в публикации.

Представители авиагавани уточнили, что сотрудники аэропорта успешно справились с обслуживанием прибывшего самолета, обеспечив пассажирам комфорт и безопасность.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Ответом Исламской республики стали удары по еврейскому государству и американским базам, расположенным в странах Персидского залива.

Эти государства ввели запрет на использование воздушного пространства. Российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в этих государства.

В свою очередь, Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к работе по восстановлению полетов в страны Ближнего Востока.

Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что авиакомпания начнет с 3 марта выполнять вывозные рейсы из ОАЭ. В первую очередь перевозчик планирует вывезти пассажиров, которые должны были улететь 28 февраля.

Кроме того, "Аэрофлот" запросил слоты для выполнения полетов 4 марта и после. В данный момент ожидается подтверждение от аэропортов и авиавластей эмиратов.