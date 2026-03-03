Форма поиска по сайту

03 марта, 19:01

Культура

Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры по картинам Рериха

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Измайловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о признании права собственности государства на 272 произведения искусства, принадлежащих Международному центру Рерихов (МЦР), сообщает корреспондент газеты "Известия" из зала суда.

В числе произведений искусств – картины и рисунки художников Николая и Святослава Рерихов, а также предметы мемориального фонда.

Во время прений сторон прокуратура требовала передачи картин в государственную собственность, чтобы они стали достоянием общественности. Сторона ответчика, в свою очередь, указывала на то, что музей занимается этим на протяжении всего времени своего существования. Например, проводит выставки и вывозит картины на зарубежные экспозиции. Ответчики добавили, что будут обжаловать решение суда.

Картины были изъяты во время уголовного преследования экс-председателя правления "Мастер Банка" Бориса Булочника. После заочного приговора суд признал, что он приобрел картины на деньги вкладчиков, которые он получил преступным путем.

В июле 2025 года Останкинский суд Москвы признал картины бесхозным имуществом и передал их в собственность государства. МЦР не согласилась с решением и указала в апелляционной жалобе, что центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции. Мосгорсуд отменил решение Останкинского суда, оставив заявление без рассмотрения.

Ранее частный коллекционер передал музею Рейксмузеум в Амстердаме картину с библейской сценой. В результате выяснилось, что она была написана Рембрандтом. Эксперты установили, что произведением была картина "Видение Захарии в храме" (1633 год). Ее передали музею из частной коллекции для исследования при помощи современных технологий.

