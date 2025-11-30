Утерянную картину Рубенса "Христос на кресте" продали почти за 3 млн евро

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", которая считалась утерянной более 400 лет, была продана на аукционе в Версале за 2,9 миллиона евро, включая комиссию. Об этом сообщила газета Parisien.

Произведение искусства оценивалось в 1–2 миллиона евро, а стартовая цена находилась в диапазоне 500 тысяч.

По данным агентства France-Presse, оценщик и глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена нашел картину в одном из особняков Парижа.

Ранее картину мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" продали за 54,7 миллиона долларов. Ее автопортрет был написан в 1940 году. Ему удалось побить рекорд картины Джорджии О'Киф "Дурман/Белый цветок № 1", которая была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году.

До этого картина культового австрийского художника-символиста Густава Климта "Портрет Элизабет Ледерер" была продана в Нью-Йорке за рекордную сумму – 236,4 миллиона долларов. На полотне изображена дочка меценатов, которые поддерживали творчество художника. Девушка одета в легкий наряд с характерными узорами.

