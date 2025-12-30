В Москве дети получили подарки в рамках акции "Исполни желание"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жители столицы приняли участие в благотворительной акции "Исполни желание" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Акция длилась с 1 по 29 декабря. За это время благотворительные фонды, соццентры и коррекционные образовательные учреждения собрали письма детей Деду Морозу, которые опубликовали на сайте Московской дирекции массовых мероприятий. В свою очередь, желающие помочь ребятам выбрали письмо на портале и передали подарок организаторам.

В этом году участники акции передали более 160 подарков. Дети получили мягкие игрушки, спортивный инвентарь, фотоаппарат и многое другое.

"Акция "Исполни желание" проходит с 2013 года. Среди ее участников в 2025-м – члены благотворительных фондов "Дом с маяком", "Анна", "Адреса милосердия", "Единая семья", а также Первый московский детский хоспис, школьный корпус № 1 колледжа малого бизнеса № 4, Комплексный реабилитационно-образовательный центр и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина", – отметили в сообщении.

Торжественное вручение подарков состоялось 24 декабря. Дед Мороз поздравил детей школьного корпуса № 1 колледжа малого бизнеса № 4. Также ребята увидели спектакль "Как Снежинка познакомилась с Новым годом". Другие дети получили подарки до 29 декабря через родителей и представителей фондов.

Деды Морозы, принявшие участие в акции, могут увидеть на странице проекта имена детей, чьи желания исполнились в 2025 году, и прочитать благодарность.

