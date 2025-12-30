Сергей Собянин призвал присоединиться к акции "Елка желаний"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в мессенджере MAX призвал граждан присоединиться к благотворительной акции "Елка желаний".

Мэр напомнил, что данный проект на протяжении 8 лет объединяет тысячи людей перед Новым годом. Собянин принял участие в благотворительной акции и исполнил мечты трех детей из Москвы и Луганска.

Собянин отметил, что 11-летняя Арина из Луганска увлекается рисованием и хоровым пением. Девочка хотела получить в качестве подарка гимнастическую стенку. Она не раз участвовала в олимпиадах и входила в число призеров на всероссийских конкурсах. Мэр поблагодарил добровольцев, которые доставляют гумпомощь в зону спецоперации и новые регионы, за помощь в исполнении желания Арины. Столичные волонтеры уже вручили подарок девочке и вместе с ее семьей собрали спортивный снаряд.

В свою очередь, долгожданную умную колонку получила 12-летняя москвичка Бажена-Леля. Мэр рассказал, что школьница любит рисовать, лепить, а также увлекается историей. Не оставил без внимания градоначальник и мечту 14-летнего жителя столицы Дмитрия. Ребенок хотел встретиться с пилотом военного самолета. Недавно эта встреча была организована.

"С наступающим Новым годом, друзья! Пусть у каждого ребенка сбываются мечты!" – добавил Собянин.

Ранее Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Ребенок оставил такое пожелание на "Елке желаний".

Мальчик посетил Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, затем ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции. После этого Путин позвонил мальчику и пообщался с ним по телефону.

