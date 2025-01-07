Путин созвонился с 15-летней участницей акции "Елка желаний"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин поговорил по телефону с 15-летней Ариной Порхал из Горловки, желание которой он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Девочка хотела побывать в Санкт-Петербурге. Глава государства поздравил ее с Рождеством и спросил, как проходит поездка. Школьница поделилась впечатлениями от посещения балета "Щелкунчик" в Мариинском театре, Царского села и экскурсии в Мариинском дворце.

Президент посоветовал девочке сходить в Эрмитаж.

"Такое посещение тоже будет обязательно организовано для нее и ее сопровождающих", – отметил Песков.

Ранее Путин созвонился с Таисией Леоновой – девочкой из подмосковного Солнечногорска. Глава государства воплотил и ее мечту в рамках проекта "Елка желаний".

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко исполнила желания детей из Санкт-Петербурга и Курска. Так, она подарила конструктор 6-летнему Диме, который в будущем хочет стать строителем.

