Матвиенко исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Фото: council.gov.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко исполнила желания детей из Санкт-Петербурга и Курска в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Матвиенко как представитель от исполнительного органа госвласти Санкт-Петербурга подарила конструктор 6-летнему Диме, который в будущем хочет стать строителем. Она похвалила мальчика за любовь к кропотливому труду. Кроме того, парламентарий отметила, что приобретаемый во время сборки сложных конструкций опыт будет помогать ему не только в школе, но и при выборе профессии.

Помимо конструктора, Матвиенко вручила ребенку гантели и скакалку, подчеркнув важность занятий спортом.

"Каждое утро гантели поднимать, ты научишься прыгать на скакалке. Будешь сильный, крепкий, здоровый, строители должны знаешь какие быть здоровые, крепкие", – объяснила по видеосвязи спикер Совфеда.

Она также обратила внимание на то, что у Димы есть старшие брат и сестра.

"Ваша семья – пример для многих. Сейчас президент России строго спрашивает со всех представителей власти, чтобы семьи с детьми были окружены вниманием", – отметила Матвиенко, напомнив о разработанной программе поддержки таких семей.

Также спикер Совфеда исполнила желание 11-летнего Арсения из Курской области, подарив ему "умные" часы. Мальчик сейчас живет в пункте временного размещения (ПВР) при колледже Санкт-Петербурга. Аналогичный подарок получили еще пять детей, которые живут вместе с Арсением в одной комнате. Матвиенко считает, что подобные подарки нужно делать детям, так как такие гаджеты необходимы в учебе и для хобби.

Парламентарий пообещала, что в ближайшее время ребята смогут вернуться в Курскую область. По ее словам, сейчас делается все возможное для очистки территории от "нелюдей, совершающих преступления в Курской области". После, как она утверждает, власти в кратчайшие сроки восстановят жилье, соцобъекты и дороги.

"Вся страна сопереживает тому, что происходит в регионе. Всем пострадавшим будет оказана максимальная поддержка. По поручению президента уже создана специальная рабочая группа", – добавила Матвиенко.

Она также поблагодарила руководство Охтинского колледжа за то, что они сделали пребывание детей в Санкт-Петербурге максимально насыщенным экскурсиями, организовали их проживание и учебный процесс. Кроме того, спикер Совфеда поблагодарила родителей, воспитавших этих детей, и пожелала в следующем году всем крепкого здоровья, новых успехов и мира.

Владимир Путин тоже принял участие в акции "Елка желаний". Он позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, которая захотела попробовать себя в роли пилота на авиатренажере.

Юная жительница Шебекина рассказала главе государства, что она с родителями посетили выставку "Россия", спектакль "Щелкунчик", а также вертодром. Девочка также сообщила российскому лидеру, что уже полетала на тренажере. Глава государства пожелал ей всего хорошего и поздравил с наступающим Новым годом.

