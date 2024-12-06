Мурашко пообещал лично вручить подарок ребенку в рамках акции "Елка желаний"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко снял шарик с мечтой ребенка в рамках акции "Елка желаний" на форуме "Мы вместе" и пообещал лично вручить подарок, передает РИА Новости.

Подарок от министра получит Артем из Санкт-Петербурга, который загадал велосипед.

"Мы во время наших служебных командировок выкраиваем время с 6 до 7 утра, очень часто, когда позволяет график, ездим на велосипедах в том городе, в который приехали", – рассказал Мурашко.

По словам главы ведомства, Артем обязательно получит загаданное желание.

Ранее в новогодней акции принял участие Владимир Путин. Президент выбрал на специальной елке три открытки с пожеланиями детей. В одной из них было указано желание юной россиянки попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. На другой открытке школьница рассказала о своей мечте посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Еще одна девочка рассказала, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

21 ноября в Москве при поддержке организации "Росмолодежь. Добро" был дан старт седьмому сезону "Елки желаний". За последние 6 лет было исполнено около 210 тысяч желаний, а их исполнителями стали 88 тысяч человек.

