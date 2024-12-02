Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7–8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" 7 и 8 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Декабрь – это время подготовки к новогоднему волшебству, когда мы с заботой подбираем подарки для родных и совершаем добрые поступки. В эти выходные большим событием московской благотворительности станет фестиваль "Город неравнодушных", – рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, на фестивале гостей ожидают десятки благотворительных организаций, которые будут представлять свою продукцию и проводить мастер-классы. Все вырученные средства пойдут на помощь их подопечным.

Так, на фестивале можно будет приобрести пряники и керамику благотворительного фонда "Дом слепоглухих"; худи, футболки и термосы от фонда "Динго"; вязаные аксессуары фонда "Подари солнечный свет"; открытки, браслеты и ароматные чаи фонда "Живи сейчас"; свечи и мыло ручной работы фонда "Дела семейные"; мягкие елочные игрушки, наборы сухофруктов и игрушечных котов доброты фонда "Клуб волонтеров". Там также будут представлены товары для домашнего декора Фонда творческого наследия художников Новиковых; магниты, носки, шоперы и украшения фонда защиты животных "Вирта" и многое другое.

Все желающие смогут подобрать подходящий новогодний подарок для себя и своих близких. Промоутеры бесплатно упакуют покупки в красивую подарочную бумагу, а все вырученные средства будут потрачены на помощь взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в сложных жизненных обстоятельствах и бездомным животным.

Мастер-классы, которые пройдут во время фестиваля, подойдут для всей семьи. Участие в них смогут принять все желающие, а необходимые материалы предоставят организаторы.

В свою очередь, эксперты "Мосволонтера" помогут желающим собрать кормушку для птиц, а Фонд защиты городских животных –расписать брошку в виде котенка. Представители фонда "Свет в руках" помогут научиться делать украшения из бисера и лить свечки из вощины.

Кроме того, на мастер-классах можно будет порисовать акрилом на холсте, создать букет из еловых лап или новогоднюю открытку, расписать шопер, сделать елочную игрушку из фетра, сплести новогодний венок или пледики для недоношенных детей. В программе фестиваля есть и парфюмерный мастер-класс, "хвостатая почта" от фонда "Котодетки", где все желающие смогут отправить новогодние пожелания своим близким, и многое другое.

На фестивале также будет представлен квест, целью которого станет знакомство участников с деятельностью благотворительных организаций столицы. Для того чтобы его пройти, будет достаточно поучаствовать в разных мероприятиях на площадке, собирая отметки-сердечки, всем его участникам подарят призы.

Также там будут представлены уличные зимние игры, в том числе мультимедийное шоу-танец. Посетителям предложат разгадать добрый кроссворд, оставить свои пожелания Деду Морозу, сделать нарядные новогодние снимки, и попробовать себя в качестве виртуального художника. Участники также получат напутствие на предстоящий год.

Одной из важных частей фестиваля станет акция "Добрая елка". Сняв с елки шарик с заветным желанием маленького подопечного некоммерческой организации и исполнив его, каждый желающий сможет почувствовать себя зимним волшебником.

На фестивале также будет работать площадка "Время добра. Зима". Волонтеры смогут обменять накопленные баллы на эксклюзивный мерч проекта в добролавке. Помимо этого на площадке будет открыта стойка проекта "Миллион призов", где тоже можно будет обменять баллы на призы.

Фестиваль пройдет 7 и 8 декабря с 11:00 до 20:00. Вход свободный, подробная информация о мероприятии опубликована на его сайте.

Между тем зимний сезон проекта "Время добра" стартовал в Москве 30 ноября. До 13 декабря москвичи смогут посетить более 30 мероприятий проекта, экологических и социальных акций, творческих мастер-классов, спортивных событий, а также узнать больше о добровольчестве и благотворительности.

Чтобы посетить мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru.

Помимо этого, в Москве с 1 декабря начался проект "Зима в Москве", который объединяет все зимние фестивали столицы. Он будет проходить во всех районах города с активностями на свежем воздухе и учреждениях культуры и спорта.

Одной из главных площадок станет Болотная площадь, где будет функционировать маркет волшебства "Сделано в Москве". Помимо этого, проект охватит центральные пешеходные улицы, где представят тематические павильоны с различными товарами.