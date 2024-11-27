Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Зимний сезон проекта "Время добра" стартует в Москве 30 ноября. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

До 13 декабря москвичи смогут посетить более 30 мероприятий проекта, экологических и социальных акций, творческих мастер-классов, спортивных событий, а также узнают больше о добровольчестве и благотворительности.

Чтобы посетить мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru.

"За три сезона проект "Время добра" объединил более 11,6 тысячи жителей города. В заключительном, зимнем цикле для москвичей подготовлены мероприятия по всем направлениям волонтерской деятельности", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В Москве 1 декабря стартует проект "Зима в Москве". В рамках него в том числе пройдет ряд хоккейных турниров. К участию приглашаются детские, молодежные и студенческие команды, а также взрослые любители. Всего планируется пригласить около 360 команд с суммарным количеством участников примерно в 1 800 спортсменов.

