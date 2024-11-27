Дети и взрослые смогут принять участие в хоккейных турнирах "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартует ряд хоккейных турниров в рамках проекта "Зима в Москве". Соревнования пройдут с 7 декабря по 1 марта на открытом катке "Локо-лед", расположенном на территории стадиона "РЖД Арена", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К участию приглашаются детские, молодежные и студенческие команды, а также взрослые любители. Причем всего планируется пригласить около 360 команд с суммарным количеством участников примерно в 1 800 спортсменов.

Для них организаторы запланировали три вида аналогичных соревнований – по хоккею три на три – различающихся по возрастным категориям среди детей, молодежи и студентов. Участников также ждет медиахоккей, в котором участие примут команды NBSK, Hockey Brothers, Tru Fighters, "Звезда России" и "Чисто Питер". Причем всего матчей пройдет свыше 320.

Турниры состоятся на специально построенном стадионе с инфраструктурой для открытых соревнований. Также в программе ожидаются увлекательные занятия, которые проведут звезды хоккея и фигурного катания.

Все состязания будут проводиться каждые выходные. По их итогам сформированные команды звезд сыграют в гранд-финале, который пройдет 1 марта.

В рамках "Зимы в Москве" также пройдет конкурс по очистке мандаринов единой полоской кожуры. Для соревнования город закупит несколько тысяч цитрусовых, однако точную цифру приобретенных фруктов раскроют только после завершения конкурса.

Фрукты поступят из Азербайджана, так как мандарины оттуда среднего размера и легче очищаются, их кожица тонкая и эластичная. Очищенные фрукты участники соревнований смогут оставить себе. Занявшие первые три места горожане будут награждены главными призами, все победители получат подарки.

