Несколько тысяч мандаринов закупят для конкурса по их очистке в рамках "Зимы в Москве"

Фото: 123RF/alexeys

Конкурс по очистке мандаринов единой полоской кожуры пройдет в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве". Для соревнования город закупит несколько тысяч цитрусовых, сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры ТАСС.

Точную цифру приобретенных фруктов раскроют только после завершения конкурса. Причем на нем будут специальные формы для измерения мандаринов, чтобы все цитрусы были одного размера.

Сами фрукты для конкурса поступят из Азербайджана, так как мандарины оттуда среднего размера и легче очищаются, поскольку их кожица тонкая и эластичная. Очищенные фрукты участники соревнований смогут оставить себе.

Кроме того, для соблюдения гигиенических мер каждому участнику будет выдана одноразовая салфетка, а мандарины будут предварительно обработаны. Занявшие первые три места горожане будут награждены главными призами, все победители получат подарки.

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Он объединит все зимние фестивали столицы и будет проходить во всех районах города с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

При этом одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства "Сделано в Москве" – с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и поездом вокруг него. Проект также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей.

