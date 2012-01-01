Собянин: лейтмотивом проекта "Зима в Москве" станут традиции России

1 декабря в столице откроется "Зима в Москве" – проект, который объединит множество сезонных занятий на свежем воздухе, мастер-классов, концертов и акций. Что ждет жителей и гостей города в этом сезоне – в нашем материале.

Три месяца развлечений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Проект "Зима в Москве" объединит самые известные и масштабные зимние фестивали столицы – "Путешествие в Рождество", " Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", а также благотворительные мероприятия, активности на свежем воздухе и многое другое.

Как рассказал Сергей Собянин, в общей сложности в Москве будет работать больше 1 900 локаций. Среди них – 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где пройдут концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и не только. При этом предприниматели могут бесплатно забронировать место и провести там свои активности.

В фестивале также примут участие 19 городских усадеб, а по всей столице будет работать свыше 1 300 катков с искусственным и естественным льдом, более 350 лыжных трасс и 26 больших горок. Важно: работа некоторых точек во многом зависит от погодных условий.

Волшебную атмосферу в городе создаст и новогодняя иллюминация: столицу украсят больше 4,5 тысячи световых конструкций, арт-объектов и около тысячи елей. Кроме того, в проекте будут участвовать кафе и магазины: заведения с лучшим новогодним оформлением смогут рассчитывать на денежный приз (общий призовой фонд составляет более 700 миллионов рублей).

Добро под Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках "Зимы в Москве" в столице пройдет традиционная благотворительная акция "Добрая елка" – в ней участвуют дети из многодетных или малообеспеченных семей, которые проходят лечение или остались без попечения родителей. Гости и жители столицы могут взять с ели специальный шар с вложенным в него посланием и исполнить мечту ребенка. "Добрые елки" можно найти в торговых центрах, ресторанах, отелях, на рыбных рынках "Москва – на волне" и других популярных локациях.

Также в этом году благотворительный проект "Исполни желание" организует сбор подарков для детей с инвалидностью, пациентов московских больниц, учеников коррекционных школ и подопечных благотворительных фондов. Кроме того, все желающие смогут помочь одиноким пожилым и инвалидам.

В рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" в Москве можно будет купить новогодние подарки, сделанные руками подопечных НКО. А особое внимание уделят участникам СВО и членам их семей, которые получат билеты на катки и детские елки. Также все желающие смогут отправить открытки для бойцов и юных жителей новых регионов. Свои подарки можно принести в домики "Москва помогает", которые будут работать на многих фестивальных площадках.

Москва спортивная

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Особое внимание на фестивале уделят и спортивным активностям. В этом году в рамках проекта Деды Морозы устроят рождественский забег, а их внучки проведут флешмоб "Снегурочки на катке". Горожане смогут посмотреть на русский хоккей в валенках, поиграть в снежный дартс и керлинг-боулинг, покататься на коньках, лыжах и санках. Также в городе пройдут благотворительные хоккейные матчи.

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" подготовил бесплатные тренировки по фитнесу, катанию на коньках и лыжах на 115 городских локациях.

В то же время на ВДНХ традиционно можно будет покататься на самом большом катке Москвы. Здесь все желающие смогут поиграть в лазертаг и хоккей, поучаствовать в тематических вечеринках и посмотреть на выступления именитых фигуристов и соревнования. Открытие катка запланировано на 22 и 23 ноября.

Помимо прочего, на ВДНХ также будет работать тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", а в соседнем парке "Останкино" можно будет покататься на лыжах.

Еще около 50 катков с искусственным и натуральным льдом откроются в московских парках. Там же появятся 86 лыжных трасс протяженностью более 280 километров, 20 горок для тюбингов и ледянок (еще одна впервые откроется в кинопарке "Москино").

Кроме того, москвичам будут доступны больше 20 бесплатных катков – они появятся в разных районах города.

Для любителей горных лыж и сноубордов будут работать комплексы "Воробьевы горы", "Ново-Переделкино", "Куркино", "Севастопольский" и "Бутово".

Для всей семьи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Многие площадки подготовили программу для семейного отдыха. Например, кинопарк "Москино" запланировал иммерсивное шоу для малышей и взрослых, а Дворец пионеров на Воробьевых горах впервые организует семейное фестивальное пространство с катком-кинотеатром, ярмаркой подарков от благотворительных фондов, домом Деда Мороза, фотозоной и выставкой ледяных фигур.

Кроме того, на фестивальных площадках можно будет выбрать, подписать и отправить праздничную открытку своим близким. Интересные ретрокарточки появятся на ВДНХ, а на локациях "Московских сезонов" все желающие смогут сфотографироваться на фоне зимних декораций и тут же распечатать фотооткрытку.

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" для горожан устроят балы-спектакли под открытым небом, зимние вечера в старинных московских особняках, мастер-классы, спектакли и концерты. Они будут посвящены семье и традициям дворянских династий.

Музыкальное оформление станет еще одной изюминкой проекта "Зима в Москве": главной темой многих площадок станет стиль "ретро".

Например, в программе запланированы "Голубой огонек", танцы в винтажных декорациях, фестиваль советских фильмов и мультфильмов, лыжная ретрогонка и другие активности. Помимо прочего можно будет сделать тематические елочные игрушки и украшения на специальных мастер-классах.

Изучить столицу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поближе познакомиться с городом можно будет на Болотной площади, которая станет центром маркета "Сделано в Москве". Здесь гостям предложат горячие угощения и товары столичных производителей. Подобные тематические павильоны можно будет найти и на других центральных улицах.

Отведать горячего чая по всем русским традициям получится в рамках проекта "Московское чаепитие". Всех желающих будут угощать столичными плюшками с сахаром, изюмом, маком, корицей и не только.

А в Парке Горького пройдет гастрономический фестиваль "Вкусные морозы". Шеф-повара проведут мастер-классы и расскажут, как правильно приготовить глинтвейн, леденцы-петушки и расписные пряники.

В свою очередь, изучить Москву можно и с помощью виртуальной игры от RUSSPASS, которая предлагает отправиться в путешествие по зимней столице. По прохождению можно получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" и обменять их на подарки.

Также в этом году все желающие смогут получить специальный паспорт путешественника и собрать печати при посещении разных фестивальных локаций за выполнение заданий. Самые активные получат подарки и памятные сувениры.