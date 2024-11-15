Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 22 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытие самого большого катка Москвы состоится на ВДНХ в пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Тогда же будет дан старт новому зимнему сезону 2024–2025 "Вдохновляя поколения", приуроченного к 85-летию выставки. Для москвичей и гостей столицы подготовили насыщенную программу с театральными шествиями, цирковыми представлениями и иммерсивными спектаклями.

Этой зимой каток ВДНХ снова вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы и расположится на традиционном месте – вдоль Центральной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие". На пространстве площадью более 20 тысяч квадратных метров одновременно смогут кататься 4,8 тысячи человек.

22 ноября с 18:00 до 22:00 и 23 ноября с 19:00 до 22:00 на катке ВДНХ пройдет авторская развлекательная программа под руководством Ирины Слуцкой "Зимние узоры". Звезды фигурного катания выступят с показательной программой и проведут мастер-классы.

23 ноября с 17:00 до 21:00 на площади у павильона № 1 "Центральный" покажут интерактивные постановки "В облаках" и "Лунный свет" от уличного театра и театра пантомимы. Декорациями спектаклей станут ледяные скульптуры на фоне архитектуры ВДНХ. В это же время на Центральной аллее пройдет театрализованная программа "Зимняя фантазия".

Каток будет работать в будние дни с 11:00 до 23:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 23:00. Понедельник – технический день.

Ранее сообщалось, что в Московской усадьбе Деда Мороза на Изумрудной площади 16, 17, 23 и 24 ноября с 12:00 до 20:00 состоятся бесплатные праздничные мероприятия в честь дня рождения зимнего волшебника.

Второй год подряд празднование дня рождения Деда Мороза длится четыре дня, чтобы каждый мог приехать и встретиться с волшебником. В этом году запланировано около 20 тысяч различных праздничных и интерактивных мероприятий.