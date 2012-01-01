Москвичам рассказали, где покататься на лыжах и сноуборде в столице зимой

В Московском регионе началась метеорологическая зима, и если минусовая температура сохранится, то сезон катания откроется в большинстве горнолыжных комплексов уже в начале декабря. О том, где в городе и области прокатиться на лыжах и сноуборде, а также сколько это будет стоить, – в нашем материале.

"Воробьевы горы"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" – один из самых живописных в Москве. Всего здесь представлено три склона разных уровней сложности. Первый, спортивный, отличается самым большим перепадом высот в 52 метра – используется для профессиональных тренировок. Второй и третий же больше подойдут для людей со средними навыками катания. Кроме того, в ски-парке есть 90-метровая учебная трасса – на ней инструкторы помогут освоить лыжи новичкам.

Цена суточного ски-пасса на "Воробьевы горы" начинается от 1 900 рублей для взрослых. Также в комплексе доступен разовый тариф за один подъем – 50 рублей в будни, до 19:00, 120 – так же, до 19:00, в выходные и праздники.

"Лата Трэк"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Шесть горнолыжных склонов оборудованы в многофункциональном комплексе "Лата Трэк" в Крылатском. Длина трасс варьируется от 150 до 450 метров, а перепад высот – от 12 до 63 метров. Прокатиться на них могут как любители и спортсмены, так и экстремалы. А отточить свое мастерство можно в локации с учебными трамплинами и трубами для скольжения.

Площадка оснащена всем необходимым: здесь есть пункты проката снаряжения, подъемники и защитные сетки. Более того, на "Лата Трэке" установлена система искусственного оснежения, благодаря которой покрытие сохраняется даже в теплую или малоснежную зиму.

Вход в комплекс бесплатный, плата взимается за каждый подъем и зависит от дня и времени суток. Например, в будни до 17:00 один подъем обойдется взрослому в 70 рублей, а в выходные до 19:00 – в 190. Для тех, кто планирует посещать склоны часто, есть абонементы на определенные суммы – VIP на 30 000 рублей, спортивный – на 20 000 и детский – на 5 000.

"Кант"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В пяти минутах от станции метро "Нагорная" находится самый большой горнолыжный комплекс столицы – "Кант". На территории насчитывается 20 склонов разной протяженности и перепада, восемь из которых отведены под тренировки с инструкторами. Притом занятия проводятся как для совсем неопытных лыжников, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свое мастерство катания.

К тому же у посетителей есть возможность ощутить легкий экстрим – в комплексе представлено два сноупарка. В большом, длиной 210 метров, установлена фан-кросс трасса с двумя трамплинами, а в маленьком, длиной 100 метров, подготовлены фигуры для джиббинга.

Попасть на трассы "Канта" можно с помощью ски-пассов, которые действуют в течение всего горнолыжного сезона. В частности, здесь доступен тариф "Безлимитный" – он дает право на неограниченное количество подъемов и стоит 44 990 рублей. Другой тариф обойдется в 12 000 рублей и позволит совершить до 182 подъемов вне зависимости от времени катания. А для детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей действуют скидки от 15% до 30%.

"Ново-переделкино"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

На обучении катанию на горных лыжах специализируется спортивный комплекс "Ново-переделкино" на одноименной станции метро и МЦД. Он расположен не на естественных склонах, а на искусственно возведенных, поэтому перепад высот там небольшой (до 50 метров), максимальная протяженность трассы – 200 метров). К слову, большинство трасс здесь открыты только для учеников "Московской горнолыжной академии" – инструкторы проводят с ними как индивидуальные, так и групповые тренировки.

Цена ски-пассов также рассчитывается в зависимости от дня и времени подъема. Таким образом в будни до 17:00 за один подъем нужно заплатить 50 рублей, после 17:00 – 60 рублей, а в выходные и праздники – 90 рублей. Один час катаний на учебной трассе с инструктором (без ограничения количества подъемов) обойдется в 350 рублей, а полноценное занятие – минимум в 2 600. В пресс-службе подчеркнули, что для свободного катания комплекс закрыт – об открытии сообщат в социальных сетях академии.

"Сорочаны"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Не менее популярный горнолыжный курорт – "Сорочаны", расположенный в подмосковной деревне Курово. На горе высотой 225 метров представлены десять трасс с перепадом высот до 90 метров, в том числе и учебные, для детей. Для комфортного подъема и спуска на территории функционируют двухместная и четырехместная кресельные канатные дороги, а также три бугельных подъемника и беби-лифт.

Курорт называют подмосковной Швейцарией: насладиться красотами леса можно не только во время катаний, но и во время отдыха в местной гостинице и ресторанах. Также здесь доступно множество зимних развлечений, включая тюбинг-аттракционы, игровые площадки и каток под открытым небом.

В 2023–2024 годах стоимость одного подъема по тарифу "Основной" составляла 150 рублей в будни и 300 – в выходные и праздники. Однако предполагается, что в этот сезон цены немного поднимутся после открытия.

"Волен" и "Степаново"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В спортивном парке "Волен" в подмосковной Яхроме работает в общей сложности 15 склонов – от легких до специальных спортивных. Здесь же находится еще один парк "Степаново". Несмотря на то что в нем оборудовано всего восемь трасс, они отличаются особенно крутыми перепадами, которые любят преодолевать опытные и профессиональные лыжники. Кроме того, для всех посетителей доступны аренда домиков-шале в альпийском стиле и различные кафе и рестораны.

На площадках действует единый ски-пасс, однако цены на подъем различаются. В частности, в "Волене" есть тарифный план "Один за всех" на сумму 10 000 рублей: по нему один подъем будет стоить 55 рублей в будни и 95 – в выходные. В "Степанове" при тех же условиях на катание придется потратить минимум 60 или 150 рублей. В свою очередь, скидка в 5% предоставляется многодетным семьям, пенсионерам и военнослужащим в обоих парках.