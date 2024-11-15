"Эльбрус" стал лучшим горнолыжным курортом по итогам 2024 года

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В Москве прошла торжественная церемония вручения третьей национальной премии "Горы России", по результатам которой лучшим горнолыжным курортом оказался "Эльбрус". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

При этом всесезонный курорт "Манжерок" победил в двух других номинациях – "Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха" и "Лучший в России горнолыжный отель". В свою очередь, "Красная Поляна" была названа как "Самый событийный горнолыжный курорт в России", а "Большой Вудъявр" признали "Лучшим в России горнолыжным курортом в черте города".

Победителей премии выбирали путешественники в ходе онлайн-голосования, они отдали за номинантов в общей сложности 247 тысяч голосов, подчеркнули в ведомстве.

Переходящий кубок премии "Горы России" стал нововведением этого года. Так, титулом "Лучший в России горнолыжный курорт" будут владеть лишь в течение года после победы.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала причину возросшего интереса россиян к горнолыжному курорту в КНДР. По ее словам, туристов привлекает удачное расположение курорта – недалеко от Пхеньяна. Кроме того, инфраструктура "Масикрен" находится на одном уровне с европейской.