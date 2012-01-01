Турэксперт Васильева назвала четыре горнолыжных курорта для катания в ноябре

Ноябрь – месяц противоречивый: золотая осень уже закончилась, а снежная зима еще не началась. Однако это никак не мешает открыть горнолыжный сезон во многих российских регионах. Расскажем, куда можно поехать в конце осени, если очень хочется кататься.

Курорт Шерегеш, Кемеровская область

Официальное открытие горнолыжного сезона здесь в этом году состоится 23 ноября, но некоторые трассы и подъемники запустят уже с 16-го. Погода в это время здесь очень комфортная для катания – примерно минус 5–10 градусов без сильных ветров.

Сам Шерегеш составляет вполне достойную конкуренцию той же Красной Поляне: более 56 километров горнолыжных трасс различного уровня сложности (от 350 до 3 800 метров), свыше 20 подъемников (включая бугельные, кресельные и гондольные) и множество гостиниц и ресторанов на любой вкус и бюджет.

Как добраться: ближайший к курорту аэропорт находится в Новокузнецке, прямой перелет туда из Москвы – от 14 500 рублей туда и обратно. Путь в одну сторону занимает около 4,5 часа. Из Новокузнецка до Шерегеша еще три часа на автобусе, билет обойдется от 426 рублей.

Курорт Абзаково, Республика Башкортостан

Первая трасса заработала здесь еще 19 октября, при этом курорт распахивает свои двери для туристов постепенно. Полноценная зима в Абзакове начинается в ноябре, и обычно она малоснежная. С одной стороны, это обеспечивает отличную видимость, а с другой – на склонах может не хватать "пухляка". Но это не проблема, так как на курорте на подобный случай предусмотрены снежные пушки.

Всего в Абзакове 13 трасс общей протяженностью более 15 километров и перепадом высот до 320 метров. Подъемники здесь есть как буксировочные, так и подвесные. На территории курорта также открыты кафе, картинг, аквапарк и даже небольшой зоопарк. Разместиться можно в корпусах или коттеджах, где есть все необходимое для комфортного отдыха.

Как добраться: ближайший к курорту аэропорт находится в Магнитогорске, за прямой рейс из Москвы придется заплатить от 15 тысяч рублей в обе стороны. Путь в одном направлении займет около 2,5 часа. От аэропорта до курорта еще 59 километров, доехать можно прямо из воздушной гавани на автобусе. Это еще примерно 50 минут в пути, билет обойдется от 210 рублей.

Курорт Домбай, Карачаево-Черкесия

Здесь построено девять горнолыжных трасс разного уровня сложности общей протяженностью более чем 26 километров. При этом пока открыта только одна – Мусса-Ачитара средней сложности длиной в 940 метров. Также открылся учебный склон, а постепенно к ним присоединятся и другие маршруты. Поднимают на склоны три канатные дороги.

Кроме катания на лыжах, гостей ждут невероятно красивые виды и шедевры кавказской кухни. Остановиться на курорте можно в гостинице, номер в которой обойдется от 5 000 рублей в сутки. Правда, на сайте Домбая пока указан только один отель, инфраструктура здесь еще только развивается.

Как добраться: из Москвы есть рейсы до Минеральных Вод, билеты стоят от 9 400 рублей туда и обратно. Далее нужно проехать около 200 километров до поселка Домбай: удобнее всего заказать трансфер или такси, так как прямого общественного транспорта из аэропорта нет. Цена в этом случае обговаривается индивидуально.

Курорт "Большой Вудъявр", Мурманская область

Официально горнолыжный сезон здесь пока не открыт, но в скором времени это обязательно произойдет. Курорт находится в городе Кировске, расположенном за Полярным кругом. Зима здесь начинается рано, но не всегда погодные условия позволяют открыть склоны, как только выпадет снег.

Всего в "Большом Вудъявре" более 30 километров трасс, от учебных до сложных. Общий перепад высот здесь составляет примерно 650 метров. Подняться наверх можно на большом количестве всевозможных подъемников. Для туристов здесь открыты гостиницы и базы отдыха в разных ценовых категориях, питание и развлечения тут тоже в изобилии.

Как добраться: прямой перелет из Москвы до аэропорта Хибины в 25 минутах от Кировска стоит от 9 300 рублей туда и обратно. В одну сторону самолет летит около 2,5 часа.

