Турэксперт Васильева раскрыла детали программы поезда Деда Мороза в 2024 году

Праздничный поезд Деда Мороза снова отправится в путешествие по России совсем скоро. Передвижная резиденция преодолеет путь более 30 тысяч километров, остановится в более чем 60 городах по всей стране, в каждом из которых устроит для детей праздничную новогоднюю шоу-программу. Первая остановка – в Тайшете 19 ноября, а билеты на представления продаются с 22 октября. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, что ждет зрителей, как туда попасть и сколько все это стоит.

Маршрут

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Праздничный новогодний поезд с красивым паровозом П36 во главе состава пройдет путь через несколько федеральных округов. Не совсем очевидная точка отправления – город Тайшет – выбрана неслучайно. В этом году исполняется 50 лет Байкало-Амурской магистрали, и именно в Тайшете располагается ее нулевой километр. Поезд проследует через Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь, Урал, северные регионы, Центральную Россию и завершит свое путешествие на родине Дедушки Мороза – в Великом Устюге Вологодской области.

Развлечения в пути

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В каждом городе, где предусмотрена остановка поезда, будут проводиться праздничные программы. В небольших населенных пунктах, где поезд стоит меньше двух часов, представления будут короткие и бесплатные. Во всех остальных городах программы подлиннее и уже по билетам.

Всего их две: "Посещение передвижной резиденции Деда Мороза" (от 3 до 13 лет) и "Кукольный театр" (от 6 до 10 лет), билет на каждую приобретается отдельно. Малыши от 3 до 5 лет приглашаются вместе с сопровождающими (от 14 лет), в других случаях присутствие взрослых не предусмотрено, но они могут запросто гулять по бесплатным локациям.

В стоимость билета на программу "Передвижная резиденция Деда Мороза" входит анимационная программа в поезде, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, чаепитие, подарок (набор новогодних стикеров и сладости) и открытка, которую можно отправить родным и друзьям или Деду Морозу.

Программа "Кукольный театр" включает в себя 45-минутное театральное представление, подарок и видеопоздравление о Деда Мороза, личной встречи в этот раз не будет.

Билеты

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Стоимость билетов на обе программы одинаковая, на каждую из них доступны два вида билетов. Первый вариант: детский билет для ребенка от 6 до 13 лет – 2 450 рублей. Второй вариант: билет для ребенка от 3 до 6 лет вместе с одним сопровождающим (старше 14 лет) – 2 950 рублей.

Продажи билетов открываются постепенно, за 30 суток до прибытия в конкретный город, в 09:00 по московскому времени. Таким образом, с 22 октября можно приобрести билеты на представления в Тайшете, Вихорке и Северобайкальске, с 25 октября – в Тынде, с 27 октября – в Комсомольске-на-Амуре и так далее. Точное расписание и даты старта продаж можно посмотреть на сайте РЖД в специальном разделе. На данный момент в первых трех городах уже проданы все билеты, но стоит периодически следить, так как по мере приближения даты их могут начать сдавать.

Посетители прошлых лет отмечают, что билеты заканчиваются очень быстро, но следить за ними удобно в телеграм-канале "Поезда Деда Мороза" – там старты продаж оперативно анонсируют.

Билеты продаются по сеансам, на определенное время. В случае опоздания могут не пустить и предложить поти на следующий, если будут свободные места (шансов немного, учитывая ажиотаж). Длительность каждого сеанса – 45 минут, максимальное количество зрителей – 15 человек, включая детей и сопровождающих их взрослых.

Куда можно без билета

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Те, кто не успел купить билет, также могут прийти встретить поезд – Дед Мороз обязательно выйдет на станции поприветствовать всех желающих. Также можно бесплатно зайти в сувенирную лавку и в вагон-ресторан – попробовать блюда северной кухни. Кроме того, можно воспользоваться "Почтой Деда Мороза", отправить открытку и сделать фотографию на память в новогоднем фотокупе. Посещение всех открытых локаций возможно без предварительной записи, но в порядке живой очереди.