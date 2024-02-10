Бодрый заплыв: четыре города для моржевания в России

Окунаться в прорубь – развлечение экстремальное, что не останавливает многих делать это каждую зиму. Однако важно помнить: подобные заплывы требуют подготовки. Расскажем, где в России собираются моржи, как к ним присоединиться и какие рекомендации следует выполнять, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.

Москва

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице существует Федерация закаливания и зимнего плавания, корни которой уходят в далекий 1959 год. Тренировки проходят в проруби длиной 25 метров на озере Бездонном в Серебряном бору по субботам и воскресеньям. Там же занимается и сборная Москвы по зимнему плаванию.

Еще одна локация Федерации – Гребной канал в Крылатском (точка сбора – улица Крылатская, 2с23). Здесь все примерно то же самое, что и в Серебряном бору, разве что бассейн чуть поменьше – 12,5 метра. Есть теплые раздевалки, душевые, за дополнительную плату – аренда спортинвентаря, настольный теннис и кофе из автомата.

Как присоединиться и сколько стоит: посещение только по предварительной записи, которую можно оформить на официальном сайте Федерации. В Серебряном бору взнос за разовое посещение – 300 рублей, в Крылатском тренировка обойдется в 330. Более подробная информация есть на сайте Федерации.

Санкт-Петербург

В Северной столице тоже есть Федерация зимнего плавания – правда, она объединяет в основном профессионалов. Более открытое и приветливое к новичкам сообщество – клуб "Невские моржи". Любители зимнего плавания обычно собираются у Петропавловской крепости по выходным.

Место выбрано неслучайно: оно считается родиной петербургских моржей. Именно здесь в начале 1960-х начал собираться первый клуб "Большая Нева", его участники традиционно плавали под Кронверкским мостом. В наши дни локации иногда меняются, но все равно они располагаются вокруг Петропавловки.

Встречи клуба "Невские моржи" анонсируются в группе "ВКонтакте". Перед заплывом желающие могут выйти на небольшую пробежку по Заячьему острову. Своих раздевалок у клуба нет, но есть кафе по соседству, куда все отправляются после плавания согреваться чаем. Новичкам в обязательном порядке помогают опытные моржи, которые следят, чтобы никто себе случайно не навредил.

Как присоединиться и сколько стоит: заплывы бесплатные, нужно просто прийти. Билеты на самолет из Москвы до Санкт-Петербурга – от 3 900 рублей туда и обратно, на поезд – от 2 000 рублей в обе стороны. Двухместный номер в трехзвездочном отеле обойдется от 1 400 рублей в сутки.

Калининград

Еще одно уютное сообщество любителей зимних заплывов есть в Калининграде – "Янтарные моржи". Они собираются в спортивном клубе у озера Шенфлиз и всегда дружелюбно настроены к пополнению своих рядов.

Благодаря тому что сообщество базируется в спортклубе, здесь есть раздевалки, баня, для желающих – тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадки и столы для пинг-понга. Для плавания прямо на озере оборудованы три дорожки по 25 метров, на тренировках работают инструкторы.

Как присоединиться и сколько стоит: по воскресеньям в 12:00 клуб проводит дни открытых дверей, когда на тренировку можно прийти бесплатно. Если понравится, месячный взнос составит 600 рублей с человека, и за эту сумму можно пользоваться всей инфраструктурой клуба. Билеты из Москвы в Калининград – от 6 800 рублей туда и обратно, двухместный номер в трехзвездочном отеле обойдется от 1 900 рублей в сутки.

Мурманск

Желающие искупаться в ледяной воде с видом на северное сияние (если повезет) могут это сделать в "Домике моржей" на Семеновском озере. Он открыт практически всегда, но новичкам стоит приходить в дни общих сборов, когда на заплывах присутствуют инструкторы и опытные моржи. В домике есть теплые раздевалки и все необходимое для комфортного отдыха после экстремального развлечения.

Как присоединиться и сколько стоит: о визите нужно предупредить организаторов и согласовать время встречи. Информацию, как это сделать, можно найти в группе "ВКонтакте" "Моржи города Мурманска +..." Разовый вступительный взнос составит 500 рублей, к нему вдобавок нужно внести годовой в размере 250 рублей и оплатить ключ от раздевалки на 12 месяцев вперед – еще 150. Билеты на самолет из Москвы в Мурманск – от 9 100 рублей туда и обратно. Двухместный номер в трехзвездочном отеле стоит от 2 000 в сутки.

Правила безопасности

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Заплыв в ледяной воде может стать опасным для неподготовленного организма, рассказывал Москве 24 главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы При резком охлаждении увеличивается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления.

Тренироваться перед окунанием в прорубь можно путем закаливающих процедур, однако выполнять их необходимо постепенно. Тяжельников порекомендовал пробовать воздушные ванны, контрастный душ, упражнения на улице и медленный переход к обливаниям.

"У тех, кто системно занимается закаливанием, происходит тренировка сосудов, тонизируется дыхательная, нервная, эндокринная системы, укрепляется иммунитет", – рассказал эксперт.

До и после погружения Тяжельников посоветовал отказаться от курения, которое негативно влияет на кровообращение и расход тепла. Это же касается алкоголя, так как он оказывает стресс на организм и обнуляет оздоровительный эффект. Поесть лучше за два часа до купания, а перед погружением не будет лишним разогреться физическими упражнениями.

Новичкам врач посоветовал находиться в ледяной воде не дольше 20 секунд. Затем стоит хорошо обсушиться и отказаться от длинных пеших прогулок. Вместо этого лучше побыть в теплом помещении до полного согревания. Не лишним будет выпить горячий чай с медом или травами, отметил Тяжельников.

Специалист обозначил группу риска для окунания в холодную воду. Отказаться от таких процедур лучше тем, у кого есть гипертония и другие сердечно-сосудистые патологии, эпилепсия, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы и почечная недостаточность. Нельзя окунаться в холодную воду беременным и тем, у кого заболевание в стадии обострения. Желающим с хроническими недугами и отклонениями стоит заранее поговорить с врачом. В противном случае резкое охлаждение грозит серьезными осложнениями, добавил Тяжельников.

