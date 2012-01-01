Турэксперт Васильева назвала пять самых известных пещер в России

Пещерные пейзажи иногда называют инопланетными. В них и правда есть что-то фантастическое: массивные гроты, просторные залы со сталактитами, сталагмитами и невероятной акустикой, подземные озера и запутанные коридоры. В некоторые пещеры могут попасть только опытные спелеологи, но многие открыты и безопасны для туристов. Турэксперт Екатерина Васильева решила рассказать о самых живописных из них.

Кунгурская пещера, Пермский край

Фото: vk.com/Кунгурская Ледяная пещера

Кунгурская ледяная пещера по праву считается одной из самых живописных в России. Она образовалась примерно 12 тысяч лет назад, протянулась более чем на шесть километров (правда, туристам доступны только первые полтора), а все ее гроты, шахты и подземные ходы покрыты слоем льда и инея. Ледяные капельки здесь собираются в причудливые кристаллы, которые благодаря лазерной подсветке переливаются разными цветами. Есть версия, что, несмотря на холод, в Кунгурской пещере жили древние люди, о чем свидетельствует выкопанный здесь колодец.

Как добраться: прямой рейс до Перми – в среднем – от 9 700 рублей туда и обратно, в пути – около 2,5 часа в одну сторону, далее электричкой или поездом до города Кунгур (1,5–2 часа в пути и от 242 рублей за билет в одну сторону), оттуда 2,5 километра пешком или на автобусе № 9 до конечной.

Попасть в пещеру можно только с экскурсией, стоимость билета – 1 100 рублей в будни и 1 300 рублей в выходные. Билеты приобретаются в кассе, заранее забронировать можно только на группу от 15 человек.

Шульган-Таш, Башкирия

Фото: vk.com/Государственный заповедник "Шульган-Таш"

Пещера Шульган-Таш (она же – Капова пещера), одна из крупнейших карстовых на Урале, стала известна благодаря наскальной живописи на ее стенах. Здесь сохранились рисунки эпохи палеолита: древние люди изображали мамонтов, носорогов, лошадей и причудливого вида антропоморфных существ. Слева от входа в пещеру можно увидеть Голубое озеро, воду из которого используют для лечебных ванн, внутри также множество подземных озер, а нижний ярус занят рекой, которая и образовала саму пещеру.

Как добраться: ближайший к пещере аэропорт находится в Уфе, прямой рейс туда и обратно – в среднем от 8 200 рублей, перелет в одну сторону – чуть более двух часов. От города до пещеры – около 380 километров, удобнее всего взять экскурсию, цены начинаются от 3 500 рублей с человека за поездку одним днем.

Изумрудная пещера, Камчатка

Эта ледяная пещера расположена на склоне вулкана Мутновский и своим названием обязана удивительному оптическому эффекту: солнечные лучи проникают в ее гроты сквозь толщу льда и горных пород, образуя зеленоватое свечение.

Изумрудная – самая известная пещера, но, по сути, их на склонах вулкана много, образуются они во время таяния ледника в теплое время года. По этой же причине размеры пещер (и Изумрудной, и остальных) всегда разные. Более того, даже вход в них открывается не каждый год – иногда его заваливает снегом. Но если повезет, эти виды того стоят.

Как добраться: самолетом до Петропавловска-Камчатского (в среднем – от 30 тысяч рублей туда и обратно и 8,5–9 часов в одну сторону в пути). Посещение Изумрудной и других пещер обычно включают в экскурсию к вулкану Мутновский (от 15 тысяч рублей с человека за двухдневный тур). Самое благоприятное время для поездки – с июля по сентябрь, и многие компании проводят эти туры только в этот сезон, но стоит быть готовым, что погода в любой момент может не позволить зайти в пещеру.

Кашкулакская пещера, Хакасия

Кашкулакскую пещеру иногда называют "Пещерой Черного дьявола", это зловещее название она получила за свое мистическое прошлое: около двух тысяч лет назад она была местом проведения шаманских ритуалов и обросла массой мрачных легенд. На ее стенах сохранились наскальные рисунки и следы копоти – в местах совершения жертвоприношений.

Как добраться: на поезде Москва – Абакан (около трех суток в пути и в среднем от 7 800 рублей за билет в одну сторону), а уже оттуда стартуют организованные экскурсии (самостоятельно ехать не рекомендуется – не всякий автомобиль туда проедет). Стоимость экскурсии одним днем – от 1 500 рублей с человека.

Ахштырская пещера, Сочи

Эта пещера долгое время служила местом обитания древних людей – неандертальцев и кроманьонцев, о чем свидетельствуют найденные в ней кости пещерных медведей и других животных, а также многочисленные наскальные рисунки. Живописна не только сама пещера, но и дорога к ней: путь от села Казачий брод проходит по деревянному подвесному мосту через реку Мзымту, а затем в гору по пешеходной тропе. На пути есть смотровые площадки, с которых открываются виды на долину Мзымты, скалы, Ахштырский каньон и Кавказские горы.

Как добраться: прямой рейс до Сочи – в среднем от 9 300 рублей туда и обратно и около 2,5 часа в пути в одну сторону, потом на автобусе № 105 до остановки "Ахштырь" или "Форелевое хозяйство" (примерно 1,5 часа в пути) и еще 20 минут пешком. Вход в пещеру – 200 рублей с человека.