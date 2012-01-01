Турэксперт Васильева назвала четыре места в России, окутанных мистикой

Существует ли нечто потустороннее на самом деле, неизвестно, но истории о чем-то паранормальном будут всегда. Тем более что места, окутанные такими легендами, часто и правда похожи на декорации к фильмам ужасов. Рассказываем, куда в России можно поехать пощекотать нервы.

Кашкулакская пещера, Республика Хакасия

Кашкулакская пещера стала популярным туристическим объектом не в последнюю очередь благодаря своей мистической славе. Около двух тысяч лет назад здесь проводились шаманские ритуалы, и на стенах первого яруса до сих пор можно заметить следы копоти – свидетельства многочисленных жертвоприношений.

Местные рассказывают, что в пещере постоянно слышны странные звуки. Более того, здесь якобы могут пропадать люди, потому что тут живет дух злого шамана. Экскурсоводы даже запрещают что-либо выносить из пещеры, чтобы его не разгневать.

Как добраться и сколько стоит: доехать получится только на авто с высокой проходимостью, причем лучше всего в компании опытных гидов. Экскурсии длиной в пять-шесть часов стоят от 1 500 рублей и обычно начинаются из поселка Шира – оттуда до пещеры около 20 километров. Добраться до туда можно примерно за три дня на поезде Москва – Абакан. Стоимость билета в одну сторону – от 7 800 рублей.

Гора Холатчахль, граница Республики Коми и Свердловской области

По легенде в этих краях во время жуткого потопа погибло почти целое племя. Десять мужчин и одна женщина забрались на вершину горы, но в итоге девятерых добытчиков все же поглотила стихия. Оставшиеся в живых мужчина и женщина дали начало новой истории народа манси.

Холатчахль с их языка переводится как "Гора Мертвецов", и она оправдала свое название в 1959 году: именно здесь при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Официальная причина происшествия – сход лавины, но некоторые исследователи до сих пор обсуждают и другие версии. В том числе необъяснимые и мистические: от НЛО до нападения снежного человека.

Как добраться и сколько стоит: идти к горе нужно только с сопровождающими. К примеру, можно отправиться в пеший поход: есть даже облегченные варианты для любого уровня физической подготовки. Такие туры отправляются из Перми и Екатеринбурга, стоимость – от 15 тысяч рублей за 4–7 дней с ночевками в палатках.

Другой вариант – полететь туда одним днем на вертолете также из Перми или Екатеринбурга. Стоимость такой экскурсии – от 75 тысяч рублей с человека, причем обычно сюда входит еще и посещение плато Маньпупунер.

Прямой рейс из Москвы до Екатеринбурга обойдется от 8 тысяч туда и обратно, а в пути придется провести около 2,5 часа. До Перми – от 10, примерно такое же время – в воздухе.

Плещеево озеро, Ярославская область

Над этим местом рядом с городом Переславлем-Залесским часто стоят туманы, и некоторые считают их мистическими. Есть множество историй, как в дымке якобы терялись туристы, а потом находились через несколько дней и не могли вспомнить, что с ними происходило из-за потери чувства времени.

Здесь же в национальном парке "Плещеево озеро" находится Синь-Камень. Считается, что он лежит еще с дохристианских времен и был для местных племен важной составляющей языческих ритуалов. Предки верили, что камень обладает чудодейственной силой: к нему приходили просить здоровья, богатства, детей или победы над врагами.

Некоторые утверждают, что вокруг него до сих пор происходит необъяснимое: он сам по себе перемещается с места на место, на нем никогда не лежит снег, даже если вокруг сугробы, а батарея смартфона рядом с ним моментально разряжается.

Как добраться и сколько стоит: из Москвы до Переславля-Залесского можно доехать на автобусе с Центрального автовокзала или автовокзала "Северные ворота". Путь займет примерно два часа, билет в одну сторону стоит от 578 рублей.

Танцующий (пьяный) лес, Калининградская область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Деревья здесь высадили в 1961 году для укрепления песков на Куршской косе, и стволы некоторых из них вдруг начали закручиваться в спирали. Ученые предполагают, что так произошло из-за ветров, дующих в одном направлении. Но, по мнению скептиков, это не объясняет того, почему "танцуют" только некоторые деревья, а другие – абсолютно ровные.

Многие местные верят в легенды о загадочности этой локации, так как во времена язычества здесь проходили всевозможные ритуалы. Поэтому они настоятельно рекомендуют относиться к деревьям с уважением, ходить только по тропам и ни в коем случае не брать из этого леса ничего на память: иначе он может "не отпустить".

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Калининграда стоит от 4 300 рублей туда и обратно, в пути придется провести чуть менее 3 часов в одну сторону. Далее на автобусе № 593 до остановки "Танцующий лес". Это около 2 часов пути, билет обойдется примерно в 200 рублей.

Однако этот автобус ходит редко и только в летний сезон, но есть другой вариант: добраться сначала до Зеленоградска, а там пересесть на маршрут № 210. По времени и деньгам выйдет примерно так же.

