Турэксперт Васильева рассказала, в каких регионах России можно увидеть китов

Увидеть кита в естественной среде обитания – это примерно как увидеть инопланетянина, по крайней мере, эмоции точно будут те же. Их иногда называют живыми ископаемыми – некоторым ныне существующим видам более 30 миллионов лет. Чтобы увидеть этих гигантов, необязательно ехать в Австралию или Исландию, они обитают и у российских берегов. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда поехать, чтобы вживую увидеть этих древнейших животных.

Териберка

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Когда ехать: с конца апреля по июль

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Мурманска – 2,5 часа в одну сторону и от 7 тысяч рублей за билеты туда и обратно, далее на автобусе № 241 в Териберку (4 часа и примерно 600 рублей в одну сторону). Морскую прогулку можно забронировать заранее или уже на месте – их предлагают повсеместно, цены начинаются от 5 тысяч рублей с человека за двухчасовую экскурсию. Однако, чтобы увеличить шансы, стоит ехать как минимум часов на восемь – от 10 тысяч рублей с человека.

Летом в Териберской бухте нерестится рыба, и киты приплывают максимально близко к берегу, чтобы ею поживиться, пик сезона приходится на май-июнь. Здесь можно увидеть горбатых китов, которых легко узнать по темно-серому цвету спины, пятнистому брюху и пятиметровым фонтанчикам, взрослые особи достигают 16 метров в длину, а также "полосатиков" – они чуть поменьше, тоже темно-серые, но с белым брюхом и белыми плавниками.

Соловецкие острова

Когда ехать: летом

Как добраться и сколько стоит: поездом до Кеми (около суток в пути и от 3 000 рублей за билет в одну сторону, можно в сидячем вагоне за 1 800 рублей, но удовольствие на любителя), потом на такси или автобусе до причала в поселке Рабочеостровск (15–20 минут) и оттуда примерно пару часов на теплоходе (сезон навигации – с июня по сентябрь), стоимость билета в одну сторону – около 2 500 рублей.

С начала июня и на протяжении всего лета к Белужьему мысу на Соловках приплывают белые киты – белухи. В это время они здесь спариваются, рожают и выхаживают детенышей, а иногда здесь даже можно увидеть драку самцов за самку. Белужий мыс – одно из немногих мест в мире, где есть шанс увидеть кита прямо с берега, но чтобы увеличить шансы, лучше выйти в море, хотя близко подобраться к ним все равно вряд ли получится – эти животные очень пугливы и осторожны.

Остров Врангеля

Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Когда ехать: июль-сентябрь

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Анадыря (около 8 часов в одну сторону и от 40 тысяч рублей за билеты туда и обратно), далее на круизном корабле до Острова Врангеля. Двухнедельный тур (меньше обычно не предлагают) – в среднем от 600 тысяч рублей с человека, в стоимость включено проживание в двух-трехместной каюте, питание полный пансион и все экскурсии по программе.

Именно здесь, на одном из крупнейших островов Северного Ледовитого океана, почти пять тысяч лет назад жили последние в мире мамонты. Сегодня здесь водятся белые медведи, моржи, а летом и осенью к его заснеженным берегам приплывают серые и гренландские киты. Самостоятельно добраться сюда невозможно, только с круизом и в составе группы, местную природу тщательно оберегают от человеческого вмешательства.

Камчатка

Когда ехать: май-сентябрь

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Петропавловска-Камчатского – около 8,5 часа в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Прямо из города отправляются водные экскурсии: однодневная на 8–10 часов обойдется от 12 тысяч рублей с человека.

В акватории Южно-Камчатского заповедника и в Авачинской бухте на Камчатке проводят лето серые киты. В водах Берингова моря также можно встретить горбатых китов, у которых летом сезон размножения, так что если повезет, то можно будет услышать "песни" самцов. Катера с туристами иногда сопровождают косатки и выпрыгивают прямо из воды, а вот кашалотов, скорее всего, удастся увидеть только издалека – они любят глубины Берингова моря и Тихого океана.

Шантарские острова

Когда ехать: лучше всего летом, но теоретически китов можно увидеть круглый год

Как добраться и сколько стоит: туры на Шантары стартуют обычно из Хабаровска. Прямой перелет из Москвы – около 8 часов в пути в одну сторону и от 26 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Далее организатор тура все перемещения берет на себя (самолет, автобусы, катер или вертолет), тур на 10 дней обойдется от 190 тысяч рублей с человека, в стоимость включено проживание, питание, все экскурсии и трансферы.

Шантарские острова в Охотском море – одно из лучших мест в России для наблюдения за китами. Во-первых, их здесь действительно много: гренландские, серые, японские, белые и косатки, а во-вторых, они здесь передвигаются целыми стаями – до десяти особей, и подплывают совсем близко к берегу. Этот архипелаг – довольно изолированное место, добраться сюда непросто, но именно поэтому тут сохранилась первозданная природа, а животные, в том числе киты и тюлени, не боятся людей.