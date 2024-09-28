Турэксперт Васильева назвала живописные забеги осени-2024

Погода в этом сентябре стоит летняя, так что сезон пробежек на свежем воздухе продолжается. Золотая осень тоже обещает быть теплой и сухой, поэтому турэксперт Екатерина Васильева выбрала несколько живописных трейлов, на которые еще можно успеть зарегистрироваться, чтобы совместить спорт с красивыми фотографиями в листьях.

"Змейка Трейл"

Фото: vk.com/K–RUN Змейка Трейл | Бештаугорский Крест |

Когда: 28–29 сентября 2024 года.

Где: гора Змейка, Минеральные Воды.

Сколько бежать и сколько стоит: 11,5 километра – 1 600 рублей, 6,5 километра – 1 400 рублей, детский старт 1 километр – 900 рублей, ходьба 4 километра – 1 100 рублей. Ближе к дате мероприятия цена будет повышаться.

Как добраться: прямой перелет до Минеральных Вод – чуть больше 3 часов в одну сторону и от 10 тысяч рублей за билеты туда и обратно. От центра города до старта – около 5 километров, проще всего доехать на такси.

Гора Змейка считается одной из самых живописных в Кавказских Минеральных Водах, и трасса забега проходит по самым красивым ее участкам: через скалы, леса и горные тропы. Основных дистанций две: 6,5 и 11,5 километра. Первая подойдет для начинающих трейлраннеров – там небольшой набор высоты и более комфортные спуски и подъемы, а вторая – для более подготовленных спортсменов. Для тех, кто никуда не спешит, есть возможность прогуляться по маршруту пешком – 4 километра.

Borodino Trail

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Когда: 6 октября 2024 года.

Где: деревня Бородино, Московская область.

Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 2 500 рублей, 10 километров – 2 700 рублей, 15 километров – 2 900 рублей, 20 километров – 3 100 рублей.



Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала, в пути – около 2,5 часа, билет – от 448 рублей в одну сторону.

Этот трейл организован совместно с музеем-заповедником "Бородинское поле". Маршрут проходит мимо монументов героям Бородинского сражения, памятника Кутузову на месте его командного пункта, Спасо-Бородинского монастыря и других достопримечательностей. Трасса максимально простая, идеальный маршрут для прогулки выходного дня: практически ровное поле, никаких бродов и резких спусков и подъемов, максимум – скользкие глинистые участки, если пойдет дождь.





Трейл "Буря"

Фото: vk.com/Open Band Trails + Спортмастер PRO Trail

Когда: 20 октября 2024 года.

Где: Яхрома, Московская область.

Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 1 790 рублей, 10 километров – 2 190 рублей, 20 километров – 2 590 рублей, детские старты 500 метров или 2 километра – 800 рублей. Ближе к дате проведения мероприятия цены будут повышаться.

Как добраться: на электричке с Савеловского вокзала, 1–1,5 часа и от 176 рублей за билет в одну сторону.

Организаторы славятся своими душевными и атмосферными тиейлами в Подмосковье, и трейл "Буря" – один из них. Трасса интересная, пейзажи и рельеф разнообразные даже на коротких дистанциях, а на финише вкусно покормят и развлекут вечеринкой.

Hard Trail Night 2024

Фото: vk.com/Hard Adventure

Когда: 26 октября 2024 года.

Где: Токсово, Ленинградская область.

Сколько бежать и сколько стоит: 6 километров – 2 080–2 600 рублей (чем ближе к дате старта, тем дороже), 13 километров – 2 400–3 000 рублей, догтрейл 6 километров – 2 080–2 600 рублей, детские старты от 500 метров, 1 или 2 километра – 1 100 рублей, онлайн – 1 200 рублей любая дистанция.

Как добраться: сначала до Санкт-Петербурга на самолете (от 4 700 рублей туда и обратно) или на поезде – от 1 200 рублей в одну сторону, потом на электричке с Финляндского вокзала 40 минут и 72 рубля за билет в одну сторону.

Ночной трейл в мистической атмосфере. Трасса со светоотражающей разметкой, тыквами и прочим декором, каждый бегун с фонариком и вечеринка с фейерверком на финише. Детские старты пройдут в светлое время суток, взрослые – после заката. Дистанцию 6 километров можно преодолеть вместе с собачкой (догтрейл), чтобы было не так страшно. Если хочется медаль, но приехать не получается, то можно зарегистрироваться на онлайн-забег, пробежать в любом городе, отправить трек организаторам, и они вышлют медаль по почте.

Полумарафон "Огни Дербента 2024"

Когда: 16 ноября 2024 года.

Где: крепость Нарын-Кала, Дербент, Дагестан.

Сколько бежать и сколько стоит: 3 километра – 2 000 рублей, 10 километров – 3 400 рублей, 21 километр – 4 000 рублей.

Как добраться: прямой перелет до Махачкалы – 3 часа в одну сторону и от 7 500 рублей туда и обратно, далее до Дербента на электричке – 156 рублей в одну сторону и 2–2,5 часа в пути.

Это не совсем трейл, но забег слишком красив, чтобы не включить его в подборку. Он проходит по улицам ночного Дербента – одного из древнейших городов не только России, но и мира. Старт и финиш каждой дистанции – в крепости Нарын-Кала, построенной тысячи лет назад. Всех финишеров, помимо медали, ждет щедрый ужин из блюд дагестанской кухни.