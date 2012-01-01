Турэксперт Васильева назвала регионы с шедеврами деревянного зодчества

Деревянная архитектура исчезает стремительными темпами. Сохранить ее в разы сложнее, чем каменную, а между тем, именно она лучше всего передает атмосферу жизни и быта простых людей. Сказочный терем в Костромской области или модерн Гороховца – рассказываем, куда поехать, чтобы увидеть уцелевшие образцы деревянного зодчества.

Гороховец, Владимирская область

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Архитектуру Гороховца сложно спутать с другими шедеврами деревянного зодчества. У местных мастеров с давних времен был особый стиль, более близкий к модерну, чем к привычной нам традиционной русской архитектуре. Отличительные черты – асимметрия, много фольклорных мотивов, а сами дома больше напоминают мини-замки, чем терема или избы. У местных мастеров даже есть свое название – якуши, по названию села Якушево Гороховецкого уезда (сегодня – Пестяковский район Ивановской области), а их оригинальная резьба получила название якушевской.

В городе сохранилось сравнительно немало домов, украшенных якушевской резьбой, один из самых знаменитых – Дом Шорина (улица Московская, 43, около 1902 года постройки), бывшего владельца местного котельного завода. На доме возвышаются две асимметричные башенки, которые придают ему сказочный и даже немного "пряничный" вид, также здесь сохранились окна округлой формы и ажурные ворота.

Сегодня в этом доме располагается Дом народного творчества и ремесел, и зайти туда можно в любой момент в часы работы (вход – 50 рублей). Подлинное внутреннее убранство не пережило советскую власть и было разрушено, сохранилась только изразцовая печь, а весь остальной интерьер – это стилизация и реконструкция.

Еще один известный – Дом Пришлецова (улица Ленина, 38), принадлежавший председателю земской управы, был построен в 1915 году, и сегодня его называют "Домом с русалками". Конструкция дома абсолютно асимметрична, а его наличники украшены вырезанными из деревами русалками – считалось, что русалки (или "берегини") охраняют дом от врагов. На наличниках можно разглядеть рыб, на фасаде усатого богатыря и девушку в кокошнике, а черепица на крыше напоминает рыбью чешую. Сегодня это жилой дом, и попасть внутрь можно только с разрешения хозяев.

Как добраться: на "Ласточке" с Курского или Восточного вокзала, в пути чуть больше трех часов, стоимость билета – от 1200 рублей в одну сторону.

Суздаль

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Суздальский музей деревянного зодчества и крестьянского быта – это целая деревня на берегу реки Каменки. Сюда свезли все ценные образцы деревянного зодчества, найденные в окрестностях и воссоздали сельскую улицу 18–19 веков. Здесь можно увидеть два храма, часовню, ветряную мельницу, хозяйственные постройки и вереницу разнообразных крестьянских изб. Из села Илькино Мережковского района сюда привезли дом крестьянина-середняка с красивой резьбой на наличниках, из деревни Лог Вязниковского района – двухэтажный дом зажиточного крестьянина с мануфактурой на первом этаже, а также есть несколько домиков бедняков, в одном из которых сегодня расположена сувенирная лавка.

Как добраться: сначала на "Ласточке" до Владимира с Курского или Восточного вокзала, в пути около 2 часов, стоимость билета – от 780 рублей в дну сторону. Потом на автобусе до Суздаля (примерно 45 минут в пути и 170–200 рублей за билет в одну сторону). Адрес музея: город Суздаль, улица Пушкарская, 27Б, вход – 600 рублей.

Костромская область

Фото: vk.com/Лесной терем Асташово

Терем в Асташово, возможно, самый известный из расположенных относительно недалеко от Москвы. Он находится в Чухломском районе Костромской области, в буквальном смысле посреди лесной глуши. Это бывший дом обычного, но довольно предприимчивого крестьянина Мартьяна Сазонова, который немало заработал и решил построить себе целый дворец. Терем украшен разнообразной резьбой, венецианской штукатуркой, изразцами и выглядит поистине как теремок из сказки.

Сегодня он работает как музей и отель. Номеров всего шесть, и забронированы они обычно на месяцы вперед. Музей не совсем обычный, любые экспонаты можно трогать руками, читать книжки из библиотеки, ставить пластинки, залезать руками в сундуки и заваривать чай в самоваре. О возможности и стоимости посещения лучше уточнять по телефону, но обычно групповые экскурсии здесь проводят по субботам в 11:00.

Как добраться: на поезде с Ярославского вокзала до станции Галич (8–9 часов в пути и от 1 700 рублей за билет в одну сторону), а оттуда на такси примерно 80 километров, также можно заказать трансфер у администрации терема (цену нужно уточнять телефону).

Карелия

Первое, что приходит на ум при упоминании деревянного зодчества, – это музей Кижи. На острове в Онежском озере расположен целый историко-этнографический заповедник и кладезь шедевров деревянной архитектуры – всего 76 построек. Главная достопримечательность здесь – летняя церковь Преображения Господня высотой 37 метров и украшенная множеством главок, поимого этого здесь можно увидеть баню по-черному, которой больше ста лет, колокольню, крестьянские избы, амбары, мельницы и другие постройки 19 – начала 20 веков.

Как добраться и сколько стоит: сначала на самолете до Петрозаводска (от 13 тысяч рублей туда и обратно, в пути 1,5 часа), потом на "Метеоре" (добраться до острова можно только по воде). Дорога обойдется в 4 800 рублей туда и обратно (1,5 часа туда, 4 часа на острове и 1,5 часа обратно, билеты можно купить онлайн). Точное расписание рейсов нужно уточнять на официальном сайте, но обычно они отправляются из Петрозаводска 1–2 раза в день в первой половине дня. Вход в музей-заповедник – 900 рублей.

Томск

Деревянную архитектуру в Томске можно смотреть совершенно бесплатно и на каждом шагу. Здесь сохранились целые улицы с красивыми деревянными домами – всего около тысячи построек 19 – начала 20 века, так что город можно запросто считать музеем деревянного зодчества под открытым небом. На улице Красноармейской 67/1 стоит "Дом с жар-птицами", он же "Томские кружева" или "Дом-сказка", его флигель украшают резные сказочные птицы, и сегодня это жилой дом.

Здание Российско-немецкого дома ярко голубого цвета на Красноармейской, 71 напоминает теремок, в частности, благодаря своей крыше с тонкими шпилями и маленькими окнами в шатре. Сегодня это центр немецкой культуры и дом дружбы двух народов, и сюда можно прийти на любое мероприятие. Еще один деревянный домик "как из сказки" – особняк Хомича на улице Белинского, 19 бирюзового цвета, украшенный множественными резными элементами, наличниками и балконами. Есть легенда, что именно этот дом вдохновил Александра Волкова, когда он жил в Томске, занимался переводом сказки про "Волшебника из страны Оз" и решил назвать город Изумрудным.

Улица Татарская практически целиком застроена колоритными деревянными домами. Большинство из них жилые, с маленькими огородами и двориками, и что особенно любопытно находится в трех шагах от центральной улицы Ленина. Многие из домов, к сожалению, уже потеряли свой былой лоск, а некоторые и вовсе заброшены, но тем не менее именно здесь можно увидеть не музейную, а самую что ни на есть живую архитектуру ушедших эпох.

Как добраться: перелет до Томска – от 17 тысяч рублей туда и обратно, в пути около 4 часов.