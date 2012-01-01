Турэксперт Васильева назвала древние города России, которые стоит посетить

Есть в древних российских городах и селах что-то завораживающее, ведь их улицы и стены хранят воспоминания о разных периодах отечественной истории. А многие из них вообще чудом выстояли в пылу вражеских вторжений, но умудрились сохранить свою красоту до наших дней. Расскажем об интересных древних городах России, которым более тысячи лет.

Дербент

Город в Дагестане – один из древнейших не только в России, но и в мире. Официально его основали в 438 году, однако древнее поселение Чола, которое отождествляется с городищем Топрах-кала в районе современного Дербента, существовало здесь еще раньше.

Главные достопримечательности здесь – старый город и огромная крепость Нарын-Кала, возведенная персами в VI веке для защиты земель Закавказья. В цитадели сохранились северные и южные ворота, жилища воинов, храм, усыпальница и другие объекты.

Помимо крепости, в Дербенте стоит посетить Центральную Джума-мечеть – одну из древнейших в мире, а также Музей ковра и декоративно-прикладного искусства, расположенный в Армяно-григорианском храме XIX века. И, разумеется, многочисленные кафе и рестораны, так как дагестанская кухня – это отдельный вид искусства. Лепешки чуду, овечий сыр, сушеная колбаса, каша из кураги и многое другое порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет из Москвы до Махачкалы и обратно обойдется от 11 тысяч рублей, а из столицы Дагестана до Дербента проще всего добраться на электричке (156 рублей в одну сторону и 2–2,5 часа в пути).

Старая Ладога

Село в Ленинградской области, основанное в 753 году, в свое время было важнейшим стратегическим центром. По одной из легенд, именно здесь в 862 году на престол вступил князь Рюрик – первый правитель Руси. Поэтому ряд историков считают именно Ладогу ее первой столицей.

В наши дни в башнях Староладожской крепости располагаются выставки, а на ее территории сохранились церкви Димитрия Солунского и Георгиевская. Еще одно популярное место рядом со Старой Ладогой – "Олегова могила": десятиметровая насыпь, где по легенде похоронен Вещий Олег.

Как добраться и сколько стоит: сначала надо доехать из Москвы до Санкт-Петербурга (на самолете – от 5 700 рублей туда и обратно, на поезде – примерно от 2 400), а затем на электричке до Волхова с Московского или Ладожского вокзала (2–2,5 часа в пути и около 350 рублей за билет). Уже оттуда до Старой Ладоги ходят автобусы, дорога займет примерно 15 минут.

Великий Новгород

Если одни легенды отправляют Рюрика на княженье в Старую Ладогу, то другие – именно сюда. Официально Великий Новгород основан в 859 году, но археологически это окончательно не подтверждено.

Здесь практически на каждом шагу встречаются исторические артефакты: Новгородский Кремль, который еще называют Детинец (CNN Travel ранее включал его в список самых красивых крепостей и замков мира), Софийский собор и Юрьев монастырь, построенные в XI веке, а также музей русского деревянного зодчества под открытым небом "Витославлицы".

Как добраться и сколько стоит: на ночном поезде из Москвы с Ленинградского вокзала, он отправляется каждый день в 22:07. В пути предстоит провести около восьми часов, стоимость билета – от 1 893 рублей в одну сторону.

Муром

Этот город во Владимирской области впервые упоминается в "Повести временных лет" в 862 году. Но археологические раскопки указывают на то, что люди здесь жили задолго до этого. Туристов в Муроме существенно меньше, чем в более популярных Суздале или Ярославле, так что проникнуться русским духом здесь будет проще.

Как и в любом старинном городе, здесь множество красивых мест. К примеру, стоит посетить Троицкий (XVII век) и Спасо-Преображенский монастыри (XI век). Также особого внимания заслуживают храм Космы и Дамиана (XVI век) и Николо-Набережная церковь (XVIII век) на горе, добраться до которой можно по живописному маршруту.

Стоит посетить и село Карачарово на берегу Оки, которое ныне считается пригородом Мурома. Именно здесь по легенде родился и вырос богатырь Илья Муромец. По отзывам туристов, люди, которые живут здесь сегодня, считают себя его потомками. Есть даже конкретная изба, которая считается домом русского богатыря: улица Приокская, 279. Хотя его, конечно, уже немного перестроили на современный лад.

Как добраться и сколько стоит: на поезде с Казанского вокзала, в пути 4–5 часов, стоимость билета – от 760 рублей в одну сторону.

