Турэксперт Васильева назвала самые "грибные" регионы России

Летом и осенью 2024 года Рослесинфорг предсказал грибную и ягодную лавину: погода во многих регионах нашей страны стояла теплая и дождливая, поэтому грибов и ягод в лесах уже полно. Рассказываем, куда и когда выезжать на "тихую охоту" и какие районы считаются экологически благоприятными для этого дела.

Карелия

В Карелии растут практически все виды съедобных грибов. Стоит отметить, что они постоянно мигрируют: если раньше за грибами ездили на юг региона, то теперь они постепенно "перемещаются" к северу. Самым грибным и экологически благоприятным районом считается Пряжинский: вокруг Сямозера, Ведлозера и Крошнозера в большом количестве растут боровики, грузди, лисички и рыжики.

Также неплохой грибной урожай можно собрать вокруг Энгозера в Лоухском районе и рядом с лесным питомником в Прионежском районе. Плюс местные грибники рекомендуют окрестности водопада Кивач и деревню Сопоха, особенно приятно собирать там грибы на территории заповедника (вход платный, 250 рублей с человека, но зато заодно можно посмотреть на живописный водопад).

Сезон белых грибов начинается здесь примерно в конце июня, за груздями и рыжиками стоит отправляться с начала июля, а за лисичками – в августе.

Ягода в Карелии растет практически везде, но клюква больше любит тепло – ее лучше искать на юге региона, морошка, наоборот, предпочитает прохладу, поэтому ее много на болотах у Белого моря.

Пряжинский район (особенно Велдозеро) славится изобилием морошки и голубики, Прионежский – черникой, а за брусникой лучше всего ехать на реку Чуйнаволк. Сезоны зависят от погоды, но, как правило, к середине июля появляется земляника, сразу после нее – малина и морошка, в начале августа – голубика и черника, а ближе к концу августа поспевает брусника.

Как добраться: лучшие грибные места – не исхоженные туристами, и обычно добраться туда можно только на машине. Перелет до Петрозаводска – от 14 500 рублей туда и обратно, в пути 1,5 часа в одну сторону.

Красноярский край

В Красноярских лесах, как и в Карелии, растут все виды съедобных грибов, собираемых в России. Около закрытой сегодня плодово-ягодной станции (примерно 13 километров от Красноярска) собирают шампиньоны, в лесах у станции Пугачево – опята (тоже недалеко, около 15 километров от города), а маслята и подберезовики – в экопарке "Гремячая Грива", который располагается в черте города.

Богатым на самые разные грибы (маслята, опята, грузди и лисички) считается Емельяновский район, особенно окрестности деревни Еловой и поселка Элита, а за белыми грибами ездят к поселку Мина в Партизанском районе и в леса вокруг Канска.

Маслята здесь собирают с середины июня до начала августа (иногда и уже в середине мая, если месяц выдался теплым, но в этом году это не наш случай), подберезовики появляются в июле-августе, ближе к концу лета – рыжики и лисички, а сезон белых грибов длится практически все лето и осень – с июня по октябрь.

На ягоды Красноярский край тоже богат. В начале лета здесь собирают землянику, в августе – малину, а ближе к осени с конца августа – бруснику. Брусника любит тень и влагу, за ней лучше всего ехать в Емельяновский, Северо-Енисейский и Казанский районы, больше всего земляники в Березовском и Балахтинском районах, а малина чаще всего встречается в Емельяновском районе, особенно неподалеку от станции Рябинино.

Как добраться: перелет до Красноярска – от 21 000 рублей туда и обратно, в пути 4,5 часа в одну сторону.

Мурманская область

Грибной сезон в Мурманской области наступает ближе к осени. В заповеднике "Пасвик" много лисичек и шампиньонов, а на полуострове Рыбачий можно найти и белые, и подосиновики, и рыжики. За подосиновиками, рыжиками и лисичками также имеет смысл отправиться в "Большой Арктический".

Главное богатство Мурманской области – это северная ягода, особенно морошка, которую называют "северным апельсином" и в свое время подавали к царскому столу. Морошка любит болотистую местность, созревает к концу июля, ехать за ней лучше подальше от города: в Терский район, Серебрянку, Титову или Териберку. Брусника растет практически везде, и собирать ее начинают примерно в сентябре, традиционно много этой ягоды в районе Верхнетуломского поселка и в Терском районе.

Как добраться: перелет до Мурманска – от 9 600 рублей туда и обратно, в пути 2,5 часа в одну сторону.

Урал

Грибы на Урале растут практически везде, но в Свердловской и Челябинской областях особенно важно учитывать экологию. Например, за рыжиками можно ехать под Алапаевск (130 километров от Екатеринбурга), а в Каменск-Уральский (100 километров) – за лисичками, шампиньонами, белыми грибами, подосиновиками и моховиками.

В Челябинской области благоприятен Аргаяшский район: здесь растут белые грибы, маслята, рыжики, лисички, опята, волнушки и грузди. В Национальном парке Таганай много маслят и подберезовиков (встречаются также белые и опята), а в Ильменский заповедник едут за груздями, подберезовиками и белыми (главные грибные места – озера Ильменского и Барауса).

Весной в этих регионах появляются сморчки и сыроежки, в августе подберезовики, подосиновики и белые, ближе к осени – грузди, и рыжики, а опята здесь можно собирать до самых заморозков.

Как добраться: перелет до Екатеринбурга – от 12 000 рублей туда и обратно, в пути 2,5 часа в одну сторону, до Челябинска – от 10 500 рублей туда и обратно, в пути так же – примерно 2,5 часа в одну сторону.