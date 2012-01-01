Турэксперт Васильева назвала регионы РФ, куда стоит ехать за одеждой местного производства

Везти магнитики из путешествий не очень интересно. Региональные деликатесы – уже другое дело, но можно пойти дальше и привезти в подарок себе и близким оригинальную одежду и обувь местного производства. Рассказываем, на что обращать внимание.

Тверь: одежда из льна

Мода на все экологичное проходить пока не собирается, и лен вписывается сюда как нельзя лучше. Тверь с давних времен славилась этой тканью и была центром производства изделий из нее: лен здесь испокон веков выращивают, перерабатывают и производят одежду и домашний текстиль. Особенной популярностью пользуются изделия из сурового льна – полотна только сошедшего с ткацкого станка, не смягченные и не окрашенные. Но также в местных магазинах большой выбор и смягченного льна. Из этого материала здесь шьют как одежду и текстиль в национальном русском стиле, с вышивкой, так и современные платья, брюки и прочее.

Где купить и сколько стоит: льняная одежда и домашний текстиль в Твери продается повсеместно в сувенирных магазинах (например, такие есть на улице Радищева) и в специализированных магазинах в разных районах города. Рубашка обойдется в среднем от 5 000 рублей, платье – от 8 000, скатерть – от 1 500.

Казань: чувяки и кукморские валенки

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Чувяки или "лодочки" – мягкая кожаная обувь без каблука, по своей форме напоминающая балетки. Их изготавливают "татарским швом", соединяя в узорную мозаику разноцветные кусочки. В отличие от многой другой национальной обуви, чувяки вполне вписываются в современный гардероб – особенно в летний.

А вот зимой актуальны кукморские валенки. В 150 километрах от Казани есть небольшой город Кукмор, где еще с 19 века работает валяльно-войлочная фабрика. Сначала здесь делали только самые простые валенки, а уже сегодня их украшают разнообразной машинной вышивкой – но и "классика" тоже есть. Кроме того, на фабрике начали изготавливать угги, войлочные кеды и ботильоны, а также одеяла и спальные мешки, утепленные овечьей шерстью, шапочки для бани и прочие мелочи.

Где купить и сколько стоит: чувяки в изобилии продаются в сувенирных магазинах на пешеходной улице Баумана в Казани, их средняя цена – от 3 000 рублей за пару. Кукморские валенки и прочие мелочи можно найти в магазине при фабрике (г. Кукмор, ул. Вахитова 1), а также в фирменных магазинах в Казани: улица Гвардейская, 31, Московская, 31 и проспект Победы, 78. Пара валенок обойдется от 1 200 рублей, войлочные домашние тапочки – от 1 000, шапка для бани – от 500.

Рязань: михайловское кружево

Михайловское кружево – визитная карточка региона еще со времен Рязанской губернии. От других кружев оно отличается более высокой плотностью плетения, красочностью и разнообразием рисунков.

На михайловском нет цветочных и растительных мотивов, популярных для этого ремесла: для него больше характерна геометрия, а также изображения животных и птиц. Основными цветами изначально были красный, белый и синий, со временем к ним добавили желтый, зеленый и черный. Кроме того, современное михайловское кружево отличают сложные и максимально плотные орнаменты. Производят всю эту красоту на фабрике "Труженица" в городе Михайлов, которая была открыта в 1920-х годах и работает по сей день. В ее ассортименте кружевные воротнички, скатерти, салфетки, полотенца и другие атрибуты.

Где купить и сколько стоит: товары продают в фирменном магазине при фабрике (город Михайлов, улица Тружениц, 5 – примерно 70 километров от Рязани), а также в сувенирных магазинах на территории Рязанского Кремля. Цена воротничка – от 2 700 рублей, скатерти – от 3 700.

Архангельск: варежки

В области делают теплые шерстяные варежки с ярким разноцветным орнаментом. Всего есть четыре варианта узорного вязания: лешуконские, мезенские, пинежские и поморские. Внешне они очень похожи своим геометрическим рисунком, но различия все же есть.

Самые яркие – скорее, лешуконские, а для мезенских характерен крупный рисунок. На пинежских варежках будет много треугольников и полосок, а на поморских есть черно-белые шахматные мотивы. Каждый элемент узора – своего рода иероглиф: например, ромб может означать вспаханную землю или глаз, звезда – солнце, а точка – символ начала чего-то нового. Поэтому архангельские варежки можно не просто носить как симпатичный аксессуар, но и "читать" как маленькую книжку с историями.

Где купить: в Музее поморской варежки (город Новодвинск, улица Ломоносова, 3 корпус 1 – это примерно в 30 километрах от Архангельска) или в сувенирных магазина города: например, "Поморские штучки" (Троицкий проспект, 37). Цена в музее – 1 990 рублей за любую пару.

