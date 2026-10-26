В Госдуме поддержали создание единого знака для потерявшихся детей на транспорте

В России предложили создать единый знак для потерявшихся детей в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Как это скажется на безопасности маленьких пассажиров и как научить их правилам поведения в такой ситуации, разбиралась Москва 24.

Создать ориентир

Единый визуальный знак, по которому потерявшиеся дети смогут находить помощь в аэропортах, на вокзалах, в метро и на других транспортных объектах, может появиться в России. С такой инициативой выступила комиссия по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе, сообщает РИА Новости.

Автором предложения стала член комиссии совета по развитию пассажирских перевозок Кира Доросева. По ее мнению, ребенку нужен простой и понятный символ, который он запомнит и покажет окружающим. Родители, в свою очередь, смогут заранее познакомить с ним ребенка и объяснить, к кому обращаться.





Кира Доросева член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России Важно, чтобы единый знак был хорошо заметным и одинаково использовался в аэропортах, на вокзалах, в метро и других транспортных объектах, а персонал знал четкий алгоритм действий.

Она отметила, что на сегодняшний день единого ориентира для потерявшихся детей не существует. Где-то используются узнаваемые символы, например "Метроша" в Московском метрополитене, в других местах размещают баннеры с текстовыми инструкциями, а где-то подобной информации нет вообще.

В дальнейшем, по словам Доросевой, эту практику можно распространить на торговые центры, стадионы, концертные площадки, многолюдные улицы и туристические достопримечательности.

При этом тема безопасности и доступности транспорта для семей с детьми продолжает развиваться и в других направлениях. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что законопроект о тарифах на поездки в такси с детьми планируется внести в Госдуму до конца 2026 года.

Кроме того, до конца года в правила внесут изменения о бесплатных парковках для многодетных семей. Уже подготовлен специальный знак, дизайн которого выбрали по итогам опроса.

Поможет не потеряться?

В России может появиться единый знак для детей, потерявшихся на вокзалах

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с Москвой 24 положительно оценила идею создать единый знак. По ее словам, государственные структуры постепенно разворачиваются в сторону родителей и их детей.

"Что касается безопасности ребенка на объектах транспорта – это тема особенная, поэтому нужно приветствовать появление специально отведенных мест для ребят, которые потерялись", – добавила парламентарий.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Учить ребенка, как действовать, если потерялся, нужно, прежде всего, в семье, а также в детских садах и школах, где есть предметы ОБЖ. Необходимо транслировать это в общественном пространстве: в соцсетях и СМИ. Нужно задействовать все, откуда дети могут получить информацию.

При этом она привела пример, как меры безопасности уже работают на практике. На транспортных объектах часто звучат объявления с просьбой к родителям подойти к стойке, где находится их ребенок, а детей, как правило, приводят в службу охраны.

Психолог Ирина Рогова в беседе с Москвой 24 также положительно оценила идею общественников. Однако при создании такого знака она призвала учитывать, что далеко не все дети умеют читать и надпись "Потерялся – останься здесь" поймет не каждый в силу возраста.

"Должен быть какой-то яркий персонаж. Маленькие дети мыслят образами, важно, чтобы такой герой оказался запоминающимся. Не пугал ребенка, а был добрым и интересным, чтобы он отложился в памяти. В целом идея поможет сократить количество случаев пропажи", – убеждена эксперт.



Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Также она напомнила правила, которых необходимо придерживаться родителям и детям. Причем взрослые должны объяснять ребенку, как действовать, если он потерялся, заранее, дома и неоднократно.

"Нужно рассказать, что важно остановиться, никуда не бежать. Если есть такой плакат, подойти к нему, если нет – остановиться и громко звать на помощь: "Мама, папа, я здесь". Либо подойти к сотруднику аэропорта или полиции, но для этого ребенок должен знать, как выглядит такой человек", – добавила психолог.

Также важно, чтобы родители не пугали детей: "Будешь плохо себя вести – дядя полицейский тебя заберет". В противном случае ребенок в критической ситуации не подойдет к сотруднику из страха, плюс работника того же аэропорта он может спутать с представителем правоохранительных органов.





Ирина Рогова психолог Ребенку необходимо знать базу: "Я потерялся, меня зовут так-то, помогите мне найти родителей". При этом он должен назвать имя мамы и папы, а в идеале – номер телефона, хотя это уже для более старших детей. Если у ребенка есть телефон – сразу позвонить.

Также родители могут сделать паспорт безопасности – записку со своими именами и номерами телефонов. Или браслет с данными, которые должны хорошо читаться. Кроме того, ребенка стоит ярко одеть, чтобы его было легче идентифицировать в толпе, и сделать свежее фото именно в той одежде, в которой он поехал: в случае ЧП будет проще его найти.

"Просветительской работой должны заниматься не только детские сады и школы. Но родители несут не меньшую ответственность: им нужно научить безопасности. Это должна быть совместная работа", – уточнила психолог.

Самим родителям в такой ситуации важно не паниковать. Нужно сразу обратиться к сотруднику аэропорта, сообщить данные ребенка, показать свежее фото. Также стоит организовать поиски самостоятельно, разделившись, заключила Рогова.

