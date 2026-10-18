Эксперт Малкова назвала ошибки, которые могут разрушить отношения отцов с подростками

День отца ежегодно отмечается в России каждое третье воскресенье октября. В 2026-м праздник выпал на 18 октября. О том, как вовлеченное отцовство поможет выстроить гармоничные отношения с взрослеющим ребенком, – в материале Москвы 24.

Без резких движений

Подростковый возраст – время перемен. Нередко роль отца в этот период сводится к усилению контроля, введению новых правил и финансовому обеспечению. Многие считают, что это должно помочь в поддержании порядка и безопасности, но на деле такой подход часто провоцирует конфликты и снижает уровень доверия.

Как подчеркнула специалист семейного центра "Оберег" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алиса Малкова, роль папы важна в жизни ребенка на каждом этапе его взросления. При этом особенно участие отца требуется, когда дети входят в подростковый возраст.



Алиса Малкова специалист семейного центра "Оберег" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Это период формирования собственного "я", поиска своего места в жизни и примерки различных социальных ролей. Именно папа может стать для сына или дочери примером уверенности, самостоятельности и передать свой жизненный опыт.

"Контроль и строгие рамки могут работать с маленькими детьми. Но в подростковом возрасте они зачастую становятся причиной конфликтов, и как результат – ребенок становится скрытным", – подчеркнула Малкова, добавив, что невозможно выстроить доверительные отношения через постоянные запреты.

"Безопасная среда"

Алиса Малкова отметила, что активное и эмоционально поддерживающее участие отца в воспитании подростка оказывает положительное влияние на его психологическое состояние и облегчает сепарацию от родителей.

"Предсказуемая и надежная поддержка со стороны отца создают ощущение "безопасной среды", что снижает общий уровень тревоги", – сказала она.

Помимо этого, в подобной атмосфере у подростка формируется здоровая самооценка. Это происходит за счет возможности проявлять инициативу, высказывать свою точку зрения и получать конструктивную обратную связь.



Также практический опыт принятия решений вместе с папой учит подростка брать на себя ответственность, а эмоциональная поддержка служит буфером против стресса, снижая риск развития депрессивных и тревожных симптомов, заметила психолог.

"Доверительные отношения с отцом также помогают подростку освоить способы конструктивного диалога, что снижает уровень конфликтов как в семье, так и в обществе", – добавила Малкова.

Папе в помощь

Для того чтобы стать ближе с подростками, эксперт посоветовала отцам участвовать в повседневных делах и совместном досуге.

"Совместная рутина – это не обязанность, а возможность для неформального общения. Предложите вместе сходить в магазин, помочь с ремонтом, приготовить ужин, разобрать гараж, навести порядок во дворе, поиграть в игры на улице или дома. Такие занятия создают естественную атмосферу для разговоров, показывают, что вы цените компанию ребенка и его помощь", – рассказала психолог.

Помимо этого, необходимо проявлять искренний интерес: подросток охотнее делится чем-то, когда чувствует безопасность и принятие.



Алиса Малкова специалист семейного центра "Оберег" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Задавайте открытые вопросы о том, как прошел день, об увлечениях, друзьях и планах. Это показывает, что он важен для вас как личность, а не как ребенок, которого нужно воспитывать.

В свою очередь, поддержка должна оказываться без давления. По словам специалиста, часто подростку нужно не решение, а ощущение, что он не один.

"Используйте фразы, которые дают выбор и показывают вашу готовность быть рядом: "Хочешь, чтобы я просто посидел рядом?", "Можем поговорить, если захочешь, или просто посмотреть фильм вместе". Так подросток учится обращаться за поддержкой, не боясь осуждения или нравоучений", – добавила она.

Кроме того, Малкова рекомендовала стать для ребенка примером и демонстрировать те качества, которые хотелось бы видеть в подростке: ответственность (выполнять обещания), уважение (к близким, коллегам и окружающим), умение справляться с трудностями (показывать, как анализируется проблема и находится выход), эмоциональную зрелость (спокойно обсуждать свои чувства: "Я сейчас расстроен, давай поговорим позже").

"Подростки копируют модели поведения значимых взрослых. Ваш пример становится фундаментом его собственных ценностей", – подчеркнула эксперт.

Важнее не управлять каждым шагом ребенка, а быть рядом и поддерживать его. Тогда доверие станет основой зрелой личности и сохранится на всю жизнь, заключила Малкова.

Льготы и выплаты

При этом в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области напомнили, что соцвыплаты и пенсионные льготы в связи с рождением и воспитанием ребенка также предоставляются отцам.

Маткапитал и единое пособие

Ощутимая финансовая помощь для всех семей – материнский капитал. В 2026 году его размер на первенца составляет 729 тысяч рублей. При этом есть ряд жизненных ситуаций, когда право на маткапитал переходит к отцу ребенка. В этом случае ему необходимо подать заявление в личном кабинете на Госуслугах, в клиентской службе отделения Соцфонда или МФЦ. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату, накопительную пенсию и другие важные нужды. В Москве и Подмосковье более 15 тысяч пап владеют сертификатом на материнский капитал.

При этом отец, воспитывающий ребенка до 17 лет, может оформить единое пособие. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Выплату в размере 28 450 рублей может получить один из родителей. Если мама не работает, то пособие назначат работающему отцу. В случае рождения двойни или тройни выплата назначается на каждого ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет

После маминого декрета отпуск по уходу за ребенком до трех лет может взять и папа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка за два года работы, предшествующих наступлению отпуска. В 2026 году максимальный размер пособия составляет 83 тысячи рублей.

При этом отец вправе досрочно выйти на работу и продолжать получать ежемесячное пособие до 1,5 года. Более того, время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Ежегодная семейная выплата

Меру поддержки могут получить оба родителя, в том числе отец. Она предоставляется главе семейства с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, если ребенок обучается очно. Услугу можно получить, если средний доход в семье – не более 1,5 прожиточных минимумов, отсутствуют долги по налогу на доходы физлиц за предыдущий год и алиментам. Оформить выплату можно один раз в год.

Больничный по уходу за ребенком

Работающие папы могут оформить листок нетрудоспособности в случае болезни ребенка. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составляет 100% от среднего заработка. Его максимальная сумма в текущем году равна 6827 рублей.

Пенсионные льготы

Если отец является пенсионером и у него есть дети, это может повлиять на размер пенсии. На повышенную выплату имеют право родители, когда на их иждивении есть ребенок с инвалидностью, несовершеннолетние или студенты-очники до 23 лет. Доплата полагается за каждого ребенка, при этом максимальное количество иждивенцев может быть не более трех.

Помимо этого, папа ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию в 55 лет. Для этого необходимо воспитать ребенка до достижения им 8-летнего возраста, иметь не менее 20 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Право оформить пенсию досрочно также есть у опекунов детей с инвалидностью.