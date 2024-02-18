В РФ предложили разрешить вырубку защитных лесов под горнолыжные курорты

Фото: depositphotos/Tminaz

Российское министерство экономического развития предложило допустить возведение горнолыжных комплексов и инфраструктуры в защитных лесах при условии их восстановления. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Из пояснительной записки следует, что проект разрабатывается в рамках дорожной карты по трансформации делового климата в туризме.

По словам авторов инициативы, работа горнолыжных курортов в РФ не регулируется. В связи с этим ведомство предложило ввести в законодательство понятия "горнолыжный комплекс" и "оператор горнолыжного комплекса".

Вместе с тем инициатива поможет размещать горнолыжные курорты в защитных лесах с проведением "необходимых сплошных рубок". В тексте говорится, что вырубка защитных лесов возможна будет лишь при условии их восстановления.

Кроме того, проектом предлагается упразднить запрет на возведение курортов на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года, а также снять ограничения по площади.

В пресс-службе Минприроды уточнили РБК, что не увидели рисков для лесов в связи с этой инициативой. Документ предусматривает рациональное использование и сохранение защитных свойств деревьев при развитии горнолыжных объектов, уточнили там.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект министерства природы РФ, в рамках которого планируется утвердить поправки в систему штрафов для нарушителей. По новым предложенным изменениям в КоАП РФ санкции за повторные нарушения требований по изготовлению, перевозке, хранению и учету древесины будут значительно увеличены.

Новости часа: уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске