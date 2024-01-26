Эксперт назвала причину возросшего интереса россиян к горнолыжному курорту в КНДР

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Среди россиян возрос интерес к горнолыжному курорту "Масикрен" в КНДР, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

"На этом горнолыжном курорте много инфраструктуры: отели, магазины, кафе. Сами трассы разные и подойдут для любых туристов – и для тех, кто начинает свой горнолыжный путь, и для матерых профессионалов. Все освещено подъемниками, есть прокат оборудования", – отметила она.

По ее словам, туристов привлекает удачное расположение курорта – недалеко от Пхеньяна. Кроме того, инфраструктура "Масикрен" находится на одном уровне с европейской.

Ранее стало известно, что первая группа туристов из Приморья сможет отправиться на горнолыжный курорт в Северную Корею 9 февраля.

Тур рассчитан на пять дней. В первый день туристы приедут из Владивостока в Пхеньян, где осмотрят ключевые достопримечательности столицы – триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, памятник основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие.



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