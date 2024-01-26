26 января, 14:40Туризм
Эксперт назвала причину возросшего интереса россиян к горнолыжному курорту в КНДР
Фото: 123RF/pavelbalanenko
Среди россиян возрос интерес к горнолыжному курорту "Масикрен" в КНДР, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.
"На этом горнолыжном курорте много инфраструктуры: отели, магазины, кафе. Сами трассы разные и подойдут для любых туристов – и для тех, кто начинает свой горнолыжный путь, и для матерых профессионалов. Все освещено подъемниками, есть прокат оборудования", – отметила она.
По ее словам, туристов привлекает удачное расположение курорта – недалеко от Пхеньяна. Кроме того, инфраструктура "Масикрен" находится на одном уровне с европейской.
Ранее стало известно, что первая группа туристов из Приморья сможет отправиться на горнолыжный курорт в Северную Корею 9 февраля.
Тур рассчитан на пять дней. В первый день туристы приедут из Владивостока в Пхеньян, где осмотрят ключевые достопримечательности столицы – триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, памятник основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие.
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