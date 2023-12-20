Названы доступные для россиян зарубежные горнолыжные курорты

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Россияне, предпочитающие катание на горных лыжах и сноуборде, нередко делают выбор не только в пользу отечественных, но и зарубежных курортов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на экспертов.

Как сообщил председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев, доступ к европейским зарубежным горнолыжным курортам для россиян сейчас частично ограничен из-за отсутствия прямого авиасообщения и длительного процесса оформления виз.

"Для таких поездок туристы должны понимать, что необходимо иметь наличные деньги либо банковские карты зарубежных банков, так как в Евросоюзе наши карты не действуют", – отметил вице-президент Российского союза индустрии Дмитрий Горин.

В качестве альтернативы туристы могут отправиться на склоны Турции, Грузии, Азербайджана и Армении. По словам Бобылева, именно Турция в последнее время развивает направление.

Однако, уверен он, российские туристы все же предпочтут курорты Северного Кавказа или Краснодарского края, поскольку те делают горнолыжный отдых основой своей деятельности.

Ранее на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи стартовал новый горнолыжный сезон. Из-за снегопадов его открыли раньше запланированной даты. Там можно протестировать трассы северного склона с отметки 2 320 метров, то есть с Розы Пик, и до 1 600 метров над уровнем моря.



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