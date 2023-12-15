Москвичам рассказали, в каких парках можно кататься на тюбингах и ледянках

Фото: Мосгорпарк

В московских парках открылись горки, с большинства склонов можно съехать как на тюбинге, так и на ледянке. Всего столичные места отдыха подготовили 20 сборно-разборных и снежно-ледяных горок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для катания детей лучше всего подойдут небольшие горки, которые есть в парках Бабушкинском, у Джамгаровского пруда, имени Юрия Лужкова, по Борисовским прудам. Взрослые же могут прокатиться на тюбинге со склонов в музее-заповеднике "Царицыно", парке имени 50-летия Октября или ландшафтном парке "Митино".

Так, одно из самых популярных мест для катания расположено в парке имени 50-летия Октября недалеко от центрального входа. Там длина склона и выкатной зоны деревянной горки "Веселый спуск" составляет 110 метров. Кататься можно только на надувных тюбингах, которые можно принести с собой или арендовать в пункте проката. Горка работает по будням с 12:00 до 20:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 20:00.

Также два склона есть в парке "Митино", которые находятся слева и справа от входной группы на улице Пенягинской. Вход на горку свободный. Можно кататься на своем тюбинге или арендовать в пункте проката.

Прокатиться с горки можно и в парке "Кузьминки". Она находится на склоне у Шибаевского пруда. Спуск подойдет и детям, и взрослым. Горка работает круглые сутки, тюбинг нужно принести с собой.

Самый протяженный же склон расположился в музее-заповеднике "Царицыно". Трасса находится у Большого моста и проходит через овраг, длина склона – 120 метров. Тюбинг можно взять свой или арендовать в пункте проката, вход платный. Горка работает со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 21:00.

Помимо этого, покататься на своей ледянке можно в четырех парках:

в Бабушкинском парке (СВАО, улица Менжинского, дом 6, строение 3);

в парке у Джамгаровского пруда (СВАО, Стартовая улица, дом 10);

в парке "Ходынское Поле" (САО, Ходынский бульвар, земельный участок № 1);

в парке "Дубки" (САО, улица Дубки, дом 6, строение 2).

в парке "Фили" (ЗАО, Большая Филевская улица, дом 22, строение 15);

в парке имени 50-летия Октября (ЗАО, улица Удальцова, владение 22);

в музее-заповеднике "Коломенское" (ЮАО, проспект Андропова, дом 39);

в музее-заповеднике "Царицыно" (ЮАО, две горки на Дольской улице, дом 10, строение 3, у Большого моста через овраг, КПП № 11 "Черногрязские ворота", а также дом 1, строение 25).

в ландшафтном парке "Митино" (СЗАО, вход в парк на Пенягинской улице, напротив дома 16);

в усадьбе Воронцово (ЮЗАО, Воронцовский парк, дом 3, а также на склоне 3-го Воронцовского пруда);

в парке по Борисовским прудам (ЮАО, Борисовский проезд, дом 15, корпус 4, строение 2);

в парке имени Юрия Лужкова (ЮАО, проспект Андропова, дом 58 а);

в парке "Кузьминки" (ЮВАО, природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино", дом 1, строение 8, у Шибаевского пруда);

в парке "Сокольники" (ВАО, Митьковский проезд, дом 5);

в Таганском парке (ЦАО, Таганская улица, владения 40–42);

в детском парке имени Н. Н. Прямикова (ЦАО, улица Таганская, дом 15а, строение 1).

Шесть тюбинговых горок доступно на четырех парковых территориях:Десять горок для катания как на ледянках, так и на тюбингах можно найти тут:Ранее сообщалось, что в столице откроют почти 400 лыжных трасс. Покататься можно будет, к примеру, в лыжном клубе "Измайлово", в парках "Сокольники" и "Царицыно".

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