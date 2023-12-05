Для новичков и профессионалов: шесть горнолыжных комплексов Москвы

В Москве начался горнолыжный сезон – специализированные комплексы открыли свои двери для посетителей. В распоряжении гостей – трассы разных длины и уровней сложности, а также зоны для тюбинга. Подборка мест, где можно активно провести время, не уезжая из города, – в нашем материале.

Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

На территории есть трамплины (только для профессиональных спортсменов), три основных и один учебный склон, где можно покататься на лыжах и сноуборде. Длина одной из трасс превышает 300 метров, а благодаря освещению кататься удобно и в вечернее время.

Подняться на основной склон можно по канатной дороге, это занимает три-четыре минуты. На учебную трассу допуск возможен только в сопровождении инструктора. Также на территории комплекса есть возможность арендовать оборудование, воспользоваться услугами профессионального тренера и положить вещи в камеру хранения.

Стоимость: пластиковая карта ски-пасс – 100 рублей, далее один подъем – от 50 рублей.

"Лата Трэк" в Крылатском

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На этой площадке находится шесть оборудованных склонов разной категории сложности с перепадом высот до 63 метров, четыре трассы для тюбинга, лыжные школы.

Кроме того, гости могут воспользоваться услугой проката снаряжения, взять тренировку с инструктором. На территории также есть медкабинет, раздевалки, душевые, релакс-зоны и многое другое.

Стоимость: карта ски-пасс – 100 рублей, далее от 50 рублей за один подъем.

Горнолыжный комплекс "Кант"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из самых больших горнолыжных комплексов в Москве – он насчитывает 20 склонов разных уровней сложности, длины и перепадов высот. Для новичков есть возможность кататься под присмотром опытного инструктора, а также горнолыжный тренажер.

Также на территории комплекса есть специальная закрытая зона для тюбингов. Она оборудована защитными сетками от заноса и ковриками для плавного торможения.

Стоимость: ски-пасс – от 2 000 рублей (до 30 подъемов). Часовая аренда тюбинга – от 600 рублей.

"Севастопольский проспект"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Горнолыжный комплекс находится у входа в парк "Битцевский лес". На территории есть трасса длиной 200 метров с перепадами высот 40 метров, а также спуск для начинающих, оборудованный подъемником для детей. Также в распоряжении посетителей имеются сноупарк, прокат инвентаря, камера хранения, медпункт. Можно воспользоваться услугами инструктора. Плановая дата открытия трасс для свободного катания – 8 декабря.

Стоимость: от 45 рублей за один подъем, 60 минут на учебном склоне – 300 рублей (без ограничения количества подъемов).

Спортивный комплекс "Ново-Переделкино"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Здесь посетителям доступно три горнолыжных трассы, самая длинная из которых – 200 метров. Перепады высот – максимум 50 метров. В комплексе также есть возможность покататься на ватрушках, арендовать необходимое оборудование, забронировать занятие с инструктором по лыжам или сноуборду, положить вещи в камеру хранения. Плановая дата открытия трасс для свободного катания – также 8 декабря.

Стоимость: от 45 рублей за один подъем, час на учебном склоне – 300 рублей (без ограничения количества подъемов).

Биатлонно-лыжный комплекс "Марьино"

Лыжные трассы проходят по территории парка 850-летия. Индивидуальным спортсменам они доступны круглосуточно. В парке есть возможность взять гоночные, спортивные, прогулочные или детские лыжи, а также необходимый инвентарь – палки, ботинки. Кроме того, посетители могут воспользоваться раздевалкой и стрельбищем.

Стоимость часового проката лыж – от 300 рублей, цена за раздевалку – от 100 рублей за посещение.