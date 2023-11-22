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22 ноября, 13:45

Спорт

Почти 400 лыжных трасс откроют в столице в зимний сезон

Почти 400 лыжных трасс откроют в столице в зимний сезон

Более четырех тысяч зимних спортивных объектов запустят в столице

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Москва готовится к лыжному сезону. На трассах работают снегогенераторы. Спортивные объекты и инфраструктура скоро будут запущены, всего откроют почти 400 лыжных трасс. Покататься можно будет, например, в лыжном клубе "Измайлово", в парках "Сокольники" и "Царицыно".

Помимо лыжных трасс, откроются места для катания на санях, тюбингах, снегоходах и сноубордах. Всего в Москве планируют запустить более четырех тысяч зимних спортивных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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