Физиотерапевт рекомендовал начинать утро с зарядки

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Гигиеническая гимнастика утром поможет настроиться на активный и продуктивный день, отметил врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко. В эфире радио Sputnik эксперт рассказал, с каких упражнений следует начинать зарядку.

По его словам, небольшая физическая активность утром способствует мобилизации сил в организме.

"Когда мы просыпаемся, надо начинать зарядку с потягушек. То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнение", – сказал он.

Врач объяснил, что зарядка положительно влияет и на нервную систему, готовя ее к предстоящему дню.

Также Бондаренко посоветовал в начале дня выполнять дыхательные упражнения. Их можно делать в сидячем или стоячем положении. Такие упражнения помогают восстановить баланс кислорода и углекислого газа после ночи, что улучшает общее самочувствие, резюмировал физиотерапевт.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева отметила, что завтрак помогает организму человека настроиться на весь день, однако если отложить его, то можно набрать лишний вес.

По ее словам, поздний завтрак снижает скорость обмена веществ, что приводит к экономии организмом энергии и появлению лишнего веса, объяснила специалист. Эксперт посоветовала принимать пищу утром в скором времени после пробуждения.



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