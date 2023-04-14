Диетолог рассказала о влиянии поздних завтраков на фигуру

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Завтрак помогает организму человека настроиться на весь день, однако если отложить его, то можно набрать лишний вес. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Поздний завтрак снижает скорость обмена веществ, что приводит в экономии организмом энергии и появлению лишнего веса, объяснила специалист. Эксперт посоветовала принимать пищу утром в скором времени после пробуждения.

"Это настроит метаболизм на весь день. В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи, и лучше выполнять различные функции, для которых она требуется", – рассказала врач.

До этого спортивный тренер Мария Волынкина назвала несколько правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов за месяц. Она предупредила, что не стоит есть перед сном, вечерний прием пищи должен быть за три-четыре часа до того, как человек ляжет спать.

Также эксперт порекомендовала устраивать разгрузочный день один раз в неделю. В этот день потребление пищи следует сократить до 500 килокалорий, что позволит организму очиститься.

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