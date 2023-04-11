Диетолог перечислила правила, которые помогут похудеть за месяц

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Существует несколько правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов за месяц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и спортивного тренера Марию Волынкину.

"Обязательно должно быть три приема пищи в день, сопряженные с белком. Количество углеводов уменьшаем в течение дня. На завтрак должно быть максимальное количество углеводов, после завтрака можно съесть фрукты, а сладкое – только после приема пищи. Фрукты и сладкое едим до 14:00", – рассказала она.

Эксперт предупредила, что не стоит кушать перед сном, вечерний прием пищи должен быть за три-четыре часа до того, как человек ляжет спать. Кроме того, нельзя забывать о важности соблюдения водного баланса: 30 миллилитров на килограмм веса, напомнила Волынкина.

Диетолог также рекомендовала устраивать разгрузочный день один раз в неделю. В этот день потребление пищи следует сократить до 500 килокалорий, что позволит организму очиститься.

"Очень важно спать не менее восьми часов при закрытых шторах, чтобы организм был в состоянии покоя, а нервная система расслабленная. Соблюдая эти золотые правила, за месяц человек похудеет", – резюмировала она.

Ранее врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему экстремальные диеты не помогут снизить вес. Она подчеркнула, что для хорошего самочувствия человека не стоит игнорировать законы физиологии.

По ее словам, утром необходимо завтракать, поскольку после сна у человека присутствует самый высокий уровень гормона кортизола, который может разрушать мышечную массу.



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