Эндокринолог пояснил, почему экстремальные диеты не помогают снизить вес

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Для хорошего самочувствия не стоит игнорировать законы физиологии, которые заложены в организме человека. Экстремальные диеты их нарушают, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-эндокринолога и кандидата медицинских наук Зухру Павлову.

По ее словам, утром необходимо завтракать, поскольку после сна у человека присутствует самый высокий уровень гормона кортизола, который может разрушать мышечную массу.

"Жизненно необходимо направить в организм белок из пищи, пока кортизол "не занялся" нашими мышцами", – подчеркнула специалист.

Эксперт также посоветовала питаться три раза в день. Это поможет обеспечить необходимый уровень белка в организме.

"Причем в каждый прием пищи важно есть белок, так как за раз может усвоиться не больше 30 граммов. А организму его надо намного больше – минимум 1 грамм на килограмм веса", – объяснила Павлова.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дополнила, что сбросить лишний вес на интервальной диете можно, однако он быстро вернется.

"Мы весь день запасаемся энергией, поступающей с пищей. Если вернуться к ранее несбалансированному питанию, организм по привычке будет накапливать все калории", – заключила она.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что неразумное применение монодиеты и других коротких экстремальных диет может серьезно подорвать здоровье человека.

Принцип монодиеты заключается в том, что человек на протяжении какого-то времени питается только одним или двумя продуктами, пояснила она.

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