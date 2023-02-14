Россиянам рассказали о пользе натуральных соков для здоровья

Фото: depositphotos/HandmadePicture

Соки могут помочь пополнить количество витаминов и минералов в организме человека. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на экспертов.

В промышленных соках наиболее важными веществами являются полифенолы (флавоноиды, фенольные кислоты) и каротиноды (β-каротин, ликопин). Эти компоненты считаются антиоксидантами, которые помогают сохранять молодость и здоровье.

Вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич добавила, что каждый вид сока отличается уникальным набором природных соединений.

"Цитрусовые соки – источник витамина С и фолатов, ананасовый – марганца, витамина С и витаминов группы В, яблочный – хрома, виноградный – молибдена, железа и хрома, гранатовый – меди и танинов, вишневый – железа, меди и пантотеновой кислоты", – отметила эксперт.

Хомич рассказала, что томатный и морковный соки содержат широкий спектр нутриентов, а напитки с мякотью и без могут стать источником пектинов и пищевых волокон.

Заведующая отделением диетологии, кандидат медицинских наук Марина Копытько сообщила, что люди, которые потребляют малое количество фруктов, могут заменить их соками. Для восполнения их потребностей нужен примерно один стакан объемом 150–200 миллилитров.

"Стакан сока может быть альтернативой одной порции фруктов или овощей, которые мы обычно недоедаем. Но если у человека нет возможности перекусить, то эта норма может быть больше (например, вместо одного из перекусов – еще один стакан сока). Либо если человек активно занимается спортом, тоже можно позволить себе не один, а 2–3 стакана сока в день. Речь идет именно о соках, а не морсах или сокосодержащих напитках, в которых немало добавленного сахара", – добавила Копытько.

Диетолог отметила, что для профилактики некоторых заболеваний людям нужно включить в диету некоторые соки. Например, томатный напиток врачи рекомендуют сердечникам.

В магазине покупатели должны обращать внимание на этикетку. В соке должно быть не меньше 100% сока, в нектаре (в зависимости от вида фрукта или овоща) – не меньше 20–50% сока, в морсе – не меньше 15% сока, в сокосодержащем напитке – не меньше 10% сока (для сокосодержащего напитка из лимона или лайма – не меньше 5%).

Также в соки и нектары запрещено добавлять красители, консерванты и усилители вкуса, а в морсах разрешены исключительно натуральные ароматизаторы. В соках может содержаться сахар (не больше 1,5% от готовой продукции), разные кислоты, мед, соль и пряности, а подсластители допускаются при изготовлении нектаров.

Если производитель добавил в напиток аспартам, то на этикетке должно быть указано, что продукт содержит источник фенилаланина.

Ранее врач рассказал, что большинству людей будет лишним пить более 3 чашек кофе в день. Для взрослого человека безопасно употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. В среднем это две-три чашки, но также нужно взять во внимание размер чашки и сорт кофе.

Эксперты рассказали, как выбрать мультифруктовый сок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!