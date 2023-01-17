Диетолог рассказала о неожиданной пользе помидоров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Регулярное употребление помидоров помогает укрепить иммунитет, улучшает работу кишечника, а также способствует профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Эксперт подчеркнула, что все яркие красные фрукты и овощи, в частности помидоры, богаты антиоксидантами, которые освобождают организм от свободных радикалов.

"Помидоры содержат антиоксидант ликопин, употребление которого помогает в профилактике рака. Например, доказан эффект ликопина в профилактике онкологии предстательной железы у мужчин", – подчеркнула специалист.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наиболее полезными считаются помидоры в термически обработанном виде, потому что при нагревании активизируется ликопин.

Кроме того, в помидорах присутствует витамин C, который поможет укрепить иммунитет. Также благодаря содержанию пищевых волокон томаты будут улучшать работу желудочно-кишечного тракта, добавила Русакова.

"В помидорах есть микроэлементы, например магний, калий. Томаты и томатный сок часто используется на авиарейсах, потому что он помогает поддержать водно-солевой баланс организма за счет микроэлементов", – заключила она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде консервированных огурцов и помидоров. По словам эксперта, проблема заключается в том, что в них содержится большое количество соли. Чрезмерное ее потребление ускоряет процесс старения, а также приводит к появлению возрастных болезней.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!